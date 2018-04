Erstmals steht der Berliner Polizei mit Barbara Slowik eine Frau vor. Seit 1809 heißen Behörde und Amt aber offiziell "Der Polizeipräsident in Berlin". Kommt es nun zur Umbenennung? Die Polizei hätte nichts dagegen, doch die entscheidet das gar nicht . Von Mark Allhoff

Müsste mit dieser Personalie aus dem Präsidenten nicht auch eine Präsidentin werden? "Eine berechtigte Frage", sagt Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft GdP, im Gespräch mit rbb|24. "Ich würde eine Umbenennung begrüßen und gehe auch davon aus, dass das passiert. So aufwändig ist das ja nicht."

Im Handumdrehen wäre es allerdings auch nicht getan. Der Name der gesamten Behörde lautet nämlich schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts offiziell "Der Polizeipräsident in Berlin". Auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Amt und Behörde weiter so benannt.

Dementsprechend prangt der Name nicht nur über dem Haupteingang des Polizeipräsidiums am Platz der Luftbrücke in Tempelhof, sondern ebenso auf diversen Schildern, bestimmten Einsatzfahrzeugen, Stempeln, Briefköpfen von Bußgeldbescheiden oder Mail-Signaturen. "Das alles zu ändern, wäre ein Wahnsinn", findet deshalb Alexander Kraus, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler Berlin. Für ein solches Amt "mit Schleudersitz-Charakter" würde das bedeuten, dass dann zeitnah wieder auf die männliche Form umgeschwenkt werden müsse. "Da muss man sich schon die Frage stellen, ob das wirtschaftlich ist."