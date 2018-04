In Kreuzberg wird Sibylle Schmidt 1961 geboren, zwischendurch lebt sie zehn Jahre lang in Nordhessen, mit 18 kehrt sie zurück in ihren Kiez nördlich des Lausitzer Platzes. Sie wohnt nahe dem Görlitzer Park und bekommt die Drogenpolitik des Bezirks aus nächster Nähe mit. Als die Drogen auch ihre eigene Familie zu zerstören drohen, zieht sie nach Dahlem, das war 2011. Der Kampf gegen den Drogenmissbrauch durch Kinder und Jugendliche wird ihr Lebensinhalt. "Ich bin in die Position gerutscht, die ich meinen Eltern immer übel genommen hab: die Spaßbremse", sagt sie heute.

Was eine wie sie bei der AfD will, verstehen viele nicht, die Sibylle Schmidt flüchtig begegnen. Aber für sie ist die Partei Mittel zum Zweck. Schmidt hat kein Interesse an Macht. Es geht ihr nicht um die eigene politische Karriere. Sie sieht sich als Vorkämpferin gegen Grundübel der Gesellschaft: Drogenmissbrauch, sexuellen Missbrauch, laxe Behörden, inkonsequente Kriminalitätsbekämpfung, die Unterdrückung der Frau.

Sibylle Schmidt hat in ihrem Leben beruflich wie privat viele Menschen scheitern sehen, zerbrechen an Drogen, Exzess, Brüchen in der Lebensplanung durch ungewollte Schwangerschaften. Sibylle Schmidt war selbst zwölf Mal schwanger, drei Kinder hat sie bekommen.