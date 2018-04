In Potsdam eröffnet der Al-Farouk-Moscheeverein am Samstag seine neue Gebetsstätte. Die Moschee befindet sich in einem umgebauten Heizhaus des kommunalen Energieversorgers.



Weil seit 2015 viele Flüchtlinge und Asylbewerber muslimischen Glaubens nach Potsdam gekommen sind, waren die alten Räume in unmittelbarer Nähe zu klein geworden. Die neue Moschee in der Straße Am Kanal soll nun mehr als 200 Menschen Platz bieten.