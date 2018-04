Berlin Berlin Donnerstag, 05.04.2018 | 09:13 Uhr

In London waren die gleiche Problemein der Vergangenheit vorhanden, wie in Berlin. Die Gesellschaft hat den Umstieg sehr gut umgesetzt, die Bahnhöfe sind sauber, das Personal ist immer auf den Bahnhöfen auch bei Fragen von Touristen. Das Beste ist aber die Oyster Card, diese kann immer wieder aufgeladen werden ein Schwarzfahren ist nicht mehr möglich, weil ich durch ein Sicherheitsprinzip nicht mehr aus der U-Bahn komme und last but not least bei den Bussen ist ebenfalss die Oyster Card und in London fahren Busse der Gesellschaft Arriva ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Mir fehlen für die Stadt Berlin einfach nur die Worte, Senat, BVG als Schulnote mangelhaft, Versetzung ist gefährdet. Unsere U-Bahnhöfe sind dreckig, verpisst, Junkies spritzen sich die Drogen in die Venen und die BVG schreibt dazu der Bürger kann ja das Servicetelefon nutzen und um Hilfe bitte. Hallo wir bezahlen 81,00 Euro für eine Dienstleistung im Monat und bekommen aber nur ca. 60 %. Ich höre jetzt auf!