Prisma/Bernhardt Reiner Audio: Inforadio | 19.04.2018 | Oliver Soos | Bild: Prisma/Bernhardt Reiner

Immer mehr Tiere in der Stadt - Berlin ruft zum Rattengipfel

19.04.18 | 08:06 Uhr

Warum in der Kanalisation leben, wenn es auf den Straßen jede Menge zu fressen gibt? Schätzungsweise zwei Millionen Ratten gibt es in der Stadt - immer häufiger werden sie in Parks oder an Müllcontainern gesichtet. Zeit, das Thema anzugehen. Von Oliver Soos



2017 mussten die Schädlingsbekämpfer mehr als 10.000 Mal wegen Ratten ausrücken. Weil das Rattenproblem in Berlin langsam zu groß wird, sind jetzt alle Bezirke vom zuständigen Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) zum Rattengipfel gerufen worden. Maßnahmen, um die Ausbreitung der Ratten in der Stadt zu verhindern, sollen am Donnerstag beraten werden.

"Wir hatten zum Beispiel im Jahr 2013 noch 6.368 Bekämpfungsmaßnahmen", so die Sprecherin des Lageso, Silvia Kostner. "2017 haben wir die 10.000er Marke geknackt. Jetzt haben wir uns dann doch dazu entschlossen, die Gesundheitsämter, die Grünflächenämter und alle Beteiligten, die mit der Rattenproblematik zu tun haben, an einen Tisch zu rufen."



Im Lageso sieht man vor allem zwei Ursachen für die zunehmende Rattenplage: die vielen Überschwemmungen der Kanalisation, die die Ratten an die Oberfläche getrieben haben, und dass immer mehr Menschen Essensreste auf den Boden werfen, etwa in Parks oder an Imbissbuden.

Volle Auftragsbücher bei Kammerjägern

Reinhard Gajek, seit über 30 Jahren Schädlingsbekämpfer in Berlin, berichtet, seine Firma habe in manchen Monaten über 100 Rattenaufträge. Die Auftragsbücher seien so voll wie nie zuvor. Reinhard Gajek zeigt ein Foto, dass bei einem Kunden in Spandau gemacht wurde: ein Hochhaus, neben den Müllcontainern ist der Boden mit Mülltüten übersät. In der Erde sieht man drei große Rattenlöcher, ein typischer Fall.



Das Rattenproblem sei die logische Konsequenz, denn Ratten sind ständig auf Wanderschaft und auf der Suche nach Nahrung, so Gajek: ""Die Ratte hat eine sehr feine Nase. Sie riecht auch durch einen Meter Erde. Das Futterangebot ist entscheidend dafür, wie schnell sie sich vermehren."

Nachwuchs bereits mit sechs Wochen

Wanderratten bringen im Schnitt acht Jungtiere zur Welt. Diese können dann schon nach sechs Wochen selbst Nachwuchs bekommen. Ein Rudel hat maximal 28 Tiere. Wenn es mehr werden, splittet sich die Gruppe und ein Teil der Ratten zieht weiter und gründet das nächste Rudel. Dieses natürliche Verhalten hätten die Bezirksämter oft nicht auf dem Schirm, sagt Reinhard Gajek. Er kritisiert, meist würden Parks und Spielplätze lediglich abgesperrt und dort Köder ausgelegt. "Für mich ist es Augenwischerei, den Park schön sichtbar für die Leute abzusichern. Die Frage ist doch, wann die Ratten da waren. Das Rudel kann schon mehrfach trächtig gewesen sein und sich vermehrt haben und dann sind sie in den Häusern rundherum. Man muss richtig bekämpfen. Als ich noch gelernt habe, gab es eine Rattenverordnung, nach der alle Häuser zweimal im Jahr mit Ködern ausgelegt wurden und das hat die Stadt bezahlt. Das ist vorbei."



Jetzt wird Reinhard Gajek meist von den Hausverwaltungen privat engagiert, die Bezirksämter bekommen davon nichts mit. Gajeks Vorschlag für den Rattengipfel im Lageso: eine bessere Koordinierung der Rattenbekämpfung.