Die Polizei hat die Reichsbürgerszene in Berlin und Brandenburg weiterhin im Visier. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin am Freitag mitteilten, wurden am Mittwoch Wohnungen und Geschäftsräume im Landkreis Märkisch-Oderland und Berlin durchsucht.

Die Ermittler durchsuchten Wohnungen in Hönow und in Berlin-Prenzlauer Berg sowie Büros in Berlin-Weißensee. Dabei wurden Computer, Drucker und Dokumente sichergestellt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Erst am vergangenen Wochenende ließ der Generalbundesanwalt unter anderem in Berlin und Brandenburg Durchsuchungen in der Reichsbürgerszene durchführen.