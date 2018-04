Die Zahl der Messerdelikte ist seit 2014 in vielen Bundesländern gestiegen. Das ist das Ergebnis einer Recherche des ARD-Magazins Kontraste. Dafür haben neun der 16 Bundesländer Daten zur Verfügung gestellt.

Danach hat die Zahl der Taten, bei denen ein Messer eine Rolle spielte, überall zugenommen. Die Berliner Kriminalstatistik zeigt seit 2014 bei diesen Fällen ein Plus von 13 Prozent. In Hessen lag der Zuwachs sogar bei 29 Prozent. Brandenburg hat keine Daten geliefert.



Verlässliche Zahlen, wie häufig Nicht-Deutsche oder Flüchtlinge an Messerdelikten beteiligt waren, gibt es nicht. Nur vier Bundesländer haben entsprechende Daten geliefert. In allen ist der Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger gestiegen.