Rot-rot will vorerst keine Schulen mehr schließen

Schulentwicklung in Brandenburg

Die rot-rote Koalition in Brandenburg will in den kommenden drei Jahren keine Schulen mehr wegen zu geringer Schülerzahlen schließen.

Die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Simone Koß, sagte am Dienstag in Potsdam, man wolle zunächst Ruhe in die Schulen bringen. Auch sollten Empfehlungen einer Demografie-Kommission abgewartet werden. Deren Papier zur Schulentwicklung im ländlichen Raum soll im kommenden Jahr vorliegen.

In diesem Jahr sollten nach Angaben der Regierungskoalition eigentlich zwei Schulen geschlossen werden, sowie zwei weitere im kommenden Jahr.