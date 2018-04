Die Diskriminierung von Roma in Berlin hat einer Studie zufolge zugenommen. Insgesamt dokumentierte der Verein Amaro Foro im vergangenen Jahr 252 antiziganistische und diskriminierende Fälle, wie Projektkoordinatorin Diana Botescu am Montag in Berlin sagte. Unter Antiziganismus wird der Rassismus gegen Roma verstanden.

Darunter seien 167 von Betroffenen, Sozialarbeitern oder Ehrenamtlichen gemeldete Vorfälle. Das waren 14 Prozent mehr als im Jahr zuvor (2016: 146 Vorfälle). Weitere Fälle betrafen die Berichterstattung und Kommentare in den Medien.

Die Betroffenen selbst seien aus Angst vor weiteren Nachteilen oft zurückhaltend, Roma-feindliche Vorkommnisse bekanntzumachen, hieß es weiter. Die Studie sei deshalb nicht repräsentativ.