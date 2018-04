Der neue Sportstaatssekretär in Berlin soll von einer früheren Brennpunktschule kommen. Innensenator Andreas Geisel (SPD) will den Posten mit dem ehemaligen Direktor der Rütli- Schule in Neukölln, Aleksander Dzembritzki, besetzen. Geisel werde die Personalie am 8. Mai im Senat vorschlagen, sagte sein Sprecher am Donnerstag. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet.