Schlichter der Ärztekammern haben im vergangenen Jahr in 64 Fällen den Vorwurf eines Behandlungsfehlers in Berlin anerkannt. 195 Vorwürfe wurden abgewiesen. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Statistik der Berliner Ärztekammer hervor. Damit wurde in etwa jeder vierte geprüfte Fall als Behandlungsfehler anerkannt. Die Quote liegt damit mit 24,7 Prozent niedriger als in den Vorjahren.

In den beanstandeten Fällen ging es den Angaben nach am häufigsten um Diagnosen wie unter anderem Arthrosen und Knochenbrüche. Rund drei Viertel wurden in Kliniken - ambulant oder stationär - behandelt, rund ein Viertel von niedergelassenen Ärzten oder in medizinischen Versorgungszentren.

Patienten können Vorwürfe zu Behandlungsfehlern, die in die Zuständigkeit der Ärztekammer Berlin fallen, über ein für sie kostenfreies außergerichtliches Schlichtungsverfahren abklären lassen, wie die Ärztekammer Berlin erklärt. Durchgeführt wird das Verfahren von der Schlichtungsstelle der norddeutschen Ärztekammern. Voraussetzung für ein Schlichtungsverfahren ist dass Patient, Versicherung und betroffener Arzt oder Krankenhausträger zustimmen.

Der Fall wird juristisch und medizinisch geprüft. Außerdem wird ein externes Gutachten eingeholt. In geeigneten Fällen könne "ein Regulierungsvorschlag unterbreitet werden", so die Ärztekammer. Das Ergebnis des Schlichtungsverfahrens werde in rund 90 Prozent der Fälle von den Beteiligten anerkannt.