Senat will Schulleiter in die Pflicht nehmen

Ob Schulschwänzer oder Noten in Vergleichsarbeiten: Bildungssenatorin Scheeres will die Qualität der Berliner Schulen enger kontrollieren. Schulleiter sollen künftig Verträge mit der Schulaufsicht über ihre Erfolgsziele schließen. Von Kirsten Buchmann

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will die Arbeit der Schulen besser kontrollieren. Dafür sollen Schulleiter Verträge mit der Schulaufsicht über ihre Erfolgsziele schließen, sagte sie dem rbb. Damit will Scheeres noch in diesem Jahr beginnen.

Scheeres geht es um Verträge zwischen zwei Seiten. Die Schulaufsicht müsse die Schulen unterstützen und die Schulleiter müssten Ressourcen verbindlich und gezielt einsetzen. Nicht überall läuft es so, wie sie sich das vorstellt: "Wir haben Daten von 2016 der Bundesländer, wo ich als Bildungssenatorin unzufrieden bin, weil sich die Leistungsdaten nicht wesentlich verbessert haben."