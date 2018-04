Guido Berlin Sonntag, 29.04.2018 | 17:45 Uhr

Wow, einerseits wird günstiger, was ich einerseits gut finde, andererseits wird dafür aber wohl noch mehr von den älteren bzw. Erwachsen abgezogen. Vor allem macht die S-Bahn ja Reklame "Wir wollen BESSER und PÜNKTLICHER werden", was aber bisher der größte Ulk war, den es gibt. Aber die nächste Preiserhöhung kommt garantiert, damit die hohen Tiere noch mehr einsacken können, aber NICHTS in die Technik und Wartung gesteckt wird. Wenn die Preise erhöht werden, dann nur, wenn die Gelder auch dafür genutzt werden, ansonsten ist das hinfällig. Wenn bei der S-Bahn Berlin nicht funktioniert, funktioniert aber immer die Ansage "Wir bitten um Entschuldigung", was man aber nicht mehr hinnehmen kann.