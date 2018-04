Die brandenburgische Landesregierung will mit Geld aus der Liquidation des SED-Vermögens 16 Projekte fördern. Am Dienstag verständigte sich das Kabinett von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) darauf, wie die 31 Millionen Euro verteilt werden sollen. Der Großteil fließt in den Ausbau der Internet-Infrastruktur und die Instandhaltung von Gedenkstätten. "Wir wollen vor allem den Ausbau des Breitbandnetzes sowie Projekte im Bereich der Erinnerungskultur und Gedenkstätten im Land fördern", erklärte Finanzminister Christian Görke (Linke) nach dem Kabinettsbeschluss. Allein für den Breitbandausbau sind 18 Millionen Euro vorgesehen.