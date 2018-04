Bild: rbb/Michael Handel

Serie | Kitajagd – Berlin, der Platzkampf und ich - "Denken Sie schon mal über eine Klage nach!"

22.04.18 | 10:10 Uhr

Sie sind auf Kitaplatzsuche? In Berlin? Das hier ist das schlimmste Jahr aller Zeiten, sagen die Erzieher und die Medien. Doch was heißt das für mich? Mein Sohn ist gerade geboren und ich lebe im Zentrum der Kampfzone. Ein Tagebuch aus der Kita-Krise. Von Tina Handel

Zwei Tage nach der Geburt von Junior*: Ich versuche gerade mal etwas zu schlafen zwischen Besuchern und der endlosen Stationsroutine aus Blutdruckmessen, Visite, Wäschetrupp, Putzkolonne und schließlich der Putzkontrollkolonne, die kontrolliert, ob das Putzen vorher ordnungsgemäß war. Ich bin gerade eingenickt, da drängt die Berliner Bürokratie direkt an mein Krankenhausbett: Eine nette Frau steht da, stellt sich als Sozialarbeiterin des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg vor und als es um das Thema Kitaplatz geht, sagt sie kurz danach den Satz: "Denken Sie schon mal über eine Klage nach!" Ich denke eher darüber nach, wie viele Tassen Stilltee ich heute eigentlich schon getrunken habe oder ob die Krankenhaus-Strampler nicht viel zu warm für den Kleinen sind. Jetzt also knallhartes Erwachsenen-Business.

Einmal pro Woche: Mehr nicht!

Die Sozialarbeiterin weiß, was die Eltern hier beschäftigt: das leidige Kita-Thema. Wahrscheinlich sagt sie diesen Satz in jedem Zimmer den ganzen Klinikflur rauf und runter. Soll ich jetzt mit den Mamas auf der Station schon mal eine Sammelklage verabreden? Treffpunkt Stillzimmer, bitte jede mit Anwalt?



"Also wir haben angefangen zu suchen, als ich im fünften Monat war!", sage ich beherzt und sehe sie an. Das sei leider kein Rekord, antwortet die Sozialarbeiterin und versucht, irgendwie milde aus dem Gespräch herauszugehen: "Machen Sie sich nicht verrückt. Mein Tipp: Beschäftigen Sie sich einen Tag pro Woche mit dem Thema – mehr nicht! Sonst haben Sie nichts von Ihrer Elternzeit." Kurzer Spoiler: Bisher hat das leider nicht geklappt.

Lange Listen der Warterei

Der Wahnsinn Kitaplatzsuche hat uns voll erwischt. Das Schlimme ist: Man hat jetzt – Junior ist gerade sechs Wochen alt – auch sehr viel Zeit, Panik zu entwickeln. Wenn er ein Jahr alt ist, möchten wir ihn gerne in die Kita bringen. Und bis dahin schießen Tausend Fragen durch den Kopf: Wie soll das im Beruf mit Teilzeit funktionieren? Und wie wenig Teilzeit wird das sein? Wie viel Geld hat man dann noch pro Monat? Werden wir je wieder voll arbeiten? Wie kann ein Notfallplan aussehen? Müssen alle Verwandten, die in Berlin wohnen – Schwestern, Bruder, Oma, die 88-jährige Uroma – eine Art Ersatz-Kita bilden? Ich habe gerade einmal durchgezählt: Wir haben bislang mit 31 Kitas Kontakt aufgenommen, bei vielen waren wir persönlich. Bei rund 20 stehen wir schon auf seltsamen Wartelisten, die in den nächsten Monaten mit weiteren Kindern gefüllt werden, die gerade noch fröhlich an ihrer Plazenta hängen. Es fällt schwer, durch unser sehr kinderreiches Wohngebiet an der Grenze von Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Lichtenberg zu laufen und nicht bei jeder Schwangeren zu denken: "Hoffentlich sind da keine Zwillinge drin!"

"In Berlin eskaliert der Kampf"

Das alles kommt natürlich nicht überraschend für uns, schließlich lesen wir überall Schlagzeilen wie "In Berlin eskaliert der Kampf". Oder: "Eltern werden es in diesem Jahr besonders schwer haben." Ein Experte warnt in einem Zeitungsinterview: "So eng war es lange nicht." Aber ich lese natürlich nicht nur Zeitung. Was sonst noch passiert und wie wir versuchen, einen Platz zu ergattern – das will ich die nächsten Monate hier aufschreiben.

*Junior: Natürlich heißt unser Sohn anders, aber was er im Internet so macht, soll er später selbst entscheiden.