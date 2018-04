Udo Berlin Samstag, 28.04.2018 | 11:08 Uhr

Man kann doch das Abschiebegefängnis in Grünau wieder eröffnen. Ohne Abschiebehaft lassen sich Abschiebungen von Menschen ohne Aufenthaltsrecht jedenfalls kaum bewerkstelligen. Insbesondere von Straftätern oder Gefährdern. Da aber etwa die Hälfe der Gefährder einen deutschen Pass hat, muss endlich das von Seehofer vorgeschlagene Gesetz zur Aberkennung der Staatsbürgerschaft in besonderen Fällen verabschiedet werden. Jede Verzögerung kann Menschenleben kosten. Es ist nunmal so, dass die IS Propaganda weite Verbreitung gefunden hat. Dagegen muss man vorgehen. Ob man nun will oder nicht.