Mehr als 500 Motorräder, US-Polizeiwagen und ausrangierte Einsatzfahrzeuge sind am Samstagnachmittag als Solidaritätskorso vom Olympiastadion zum Roten Rathaus gefahren. Unter dem Motto "Berlin brennt" unterstützten die Teilnehmer die Berliner Feuerwehrleute bei ihrer Forderung nach mehr Personal. Unter den Bikern waren auch viele Feuerwehrleute in Schutzausrüstung.

Zu der Solidaritätsaktion hatten die private Veranstalter über Facebook aufgerufen. "Unsere Hoffnung ist es, dass wir dieses Mal noch deutlich mehr Teilnehmer mobilisieren können, um unseren Feuerwehrmännern und -frauen zeigen zu können, dass sie nicht allein für ihre Sache kämpfen", schrieben die beiden Organisatoren. Erwartet hatten sie zunächst rund 200 Teilnehmer, 400 hatten sich kurz vorher über Facebook angemeldet.

Um 15 Uhr starteten schließlich mehr als 500 Motorradfahrer und Autofahrer am Olympischen Platz in Charlottenburg. Hinzu kamen viele Beifahrer. Die Strecke führte über den Kaiserdamm, die Straße des 17. Juni, Unter den Linden entlang bis zum Alexanderplatz. Der Korso endete an der brennenden Tonne am Roten Rathaus. Dort halten Feuerwehrleute, die nicht im Dienst sind, rund um die Uhr eine Mahnwache ab – unterstützt von der Gewerkschaft Verdi.