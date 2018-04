Die Stiftung des ungarischstämmigen US-Milliardärs George Soros schließt laut Medienberichten ihr Büro in Budapest und will stattdessen ein neues in Berlin eröffnen. Das Budapester Büro der Open Society Foundation (OSF) solle am 31. August dicht machen, berichtete das ungarische Portal "444.hu" unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Das Büro der Open-Society-Stiftung wird demnach zunächst nach Wien und dann nach Berlin verlagert.

Die österreichische Tageszeitung "Die Presse" hatte am Donnerstagabend berichtet, ein führender Mitarbeiter der New Yorker Zentrale sei eigens nach Budapest gereist, um die rund 100 OSF-Mitarbeiter über die Schließung zu informieren. Ungarische Medien nahmen den Bericht am Freitag auf. Das OSF-Büro in Budapest war am Freitag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.