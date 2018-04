Die Zahlen zeigten, dass viele Neumitglieder nicht nur eingetreten seien, um abzustimmen, sagte eine Parteisprecherin am Dienstag. Neben den rund 320 Neumitgliedern traten bis Ende März auch einige langjährige Mitglieder aus. Üblicherweise gebe es eine Austrittswelle im Januar, die sich diesmal verzögert habe, weil viele bei der GroKo-Abstimmung hätten mitmachen wollen, so die Sprecherin.



Die Sozialdemokraten hatten ihre Mitglieder befragt, ob sie mit der Union von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut die Bundesregierung stellen sollen. Auch in der Berliner SPD war das hochumstritten. Einige Verfechter der "NoGroKo"-Kampagne hatten gezielt für einen Parteieintritt geworben, um mit einem Nein die Koalition zu verhindern. Bundesweit stimmten am Ende rund 66 Prozent der Parteimitglieder dafür.