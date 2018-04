Berlin stellt Stadtteilmütter in zwölf Familienzentren an

Festangestellte Stadtteilmütter arbeiten künftig an zwölf Berliner Familienzentren. Sie sollen Familien mit ausländischen Wurzeln vielfältige Unterstützung anbieten, etwa bei der Kindererziehung, der Vermittlung von Beratungsangeboten oder bei Behördenangelegenheiten. Geplant sind auch weitere feste Angebote an den Familienzentren, zu denen etwa Sprachprojekte gehören können. Die zwölf speziell geschulten Frauen - eine je Stadtbezirk - sind selbst Mütter mit Migrationshintergrund, wie Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Freitag beim Start des Modellprojekts mitteilte.