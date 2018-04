Otto K. Donnerstag, 26.04.2018 | 09:57 Uhr

Herr Brauner sollte sich seinen Verantwortung stellen, ansonsten muss zwingend ein Strafverfahren eingeleitet werden.

Brauner wäre nicht der erste "Prominente" der sich vor Gericht verantworten muss.

Zumal der Verdacht, da sich das schon über Zahrzehnte hinzieht, dass hier Seilschaften aus den guten alten West-Berlin-Zeiten, Brauner war einer größten Parteispender der CDU, am Werke waren/sind.

Ein Hohn in den Augen der Bewohner seiner unzähligen Häuser hier in Berlin, die sich in einem erbarmungswürdigen Zustand befinden.