Nach heftigem Streit über den Zustand der Akten für den Amri-Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus fordern CDU und FDP die Entlassung des Pressesprechers von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Rechts- und Innenpolitiker von CDU und FDP warfen dem Sprecher Sebastian Brux am Mittwoch vor, übertriebene und falsche Vorwürfe gegen den Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag und das Abgeordnetenhaus erhoben zu haben.



Die Senatsjustizverwaltung hatte am Osterwochenende kritisiert, dass dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellte Ordner etwa neu beklebt oder die Sortierung durcheinander gebracht worden sei. Pressesprecher Brux hatte am Karfreitag getwittert: "Die Original Amri-Akten der @GStABerlin wurden unter PUA-Vorsitzenden @burkarddregger verändert, beschädigt, Aktenordner entleert & umsortiert. Dem Bundestags-PUA kann Berlin nicht mehr zusichern, dass Aktenkopien mit den Originalakten übereinstimmen. Why?"

Der Wert der Akten, die anschließend auch dem Bundestagsuntersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt werden sollen, könne dadurch eingeschränkt sein, so die Kritik.