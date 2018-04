Zukunft Berlin Donnerstag, 19.04.2018 | 15:00 Uhr

ich fände es anstatt dieser überzogenen Party besser wenn alle die in der alten DDR leben auch endlich genau das gleiche Gehalt bekommen wie in der alten BRD. Das wäre nach einer so langen Zeit ehrlich und fair und so lange das nicht ist und die BRD die Wiedervereinigung-Vereinbarungen damals zwischen Gorbi und Bush wissentlich bricht, siehe Unterstützung Nato an Russengrenze ist diese Feier nur Heuchelei und legale Freigabe zum sinnlosen Saufen.