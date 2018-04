Queve Berlin Freitag, 20.04.2018 | 09:59 Uhr

Wo ist der Sinn dieser "Initiative"?

Ich als Berliner würde meine Zustimmung auch sofort abgeben, wenn es um einen Flughafen in Potsdam geht, oder um ein Flüchtlingsheim in Bernau, oder um Tempo 30 in Fürstenwalde, eine Müllverbrennungsanlage in Ludwigsfelde, oder heißen Kaffee in Königs-Wusterhausen...