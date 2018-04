In Ostdeutschland verdienen 31,2 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Vollbeschäftigten weniger als 2.000 Euro brutto im Monat. Im Westen liegt der Anteil nur bei 14,7 Prozent, wie das Bundesarbeitsministerium auf eine Anfrage der Linksfraktion mitteilte.

Die Linke sprach von einem Skandal, dass der Osten weiterhin so deutlich abgehängt sei. Die Bundesregierung müsse sich für eine weitere Angleichung der Löhne einsetzen.

Den höchsten Anteil der Vollzeitbeschäftigen mit weniger als 2.000 Euro im Monat gibt es in Mecklenburg-Vorpommern (36,7 Prozent). Dahinter folgen Sachsen (34,3), Thüringen (34,1), Sachsen-Anhalt (33,7) und Brandenburg (33,6). Nur in Berlin waren es deutlich weniger - 20,8 Prozent.



Die wenigsten Niedriglöhner gibt es in Baden-Württemberg (12,4) und Hamburg (12,8).