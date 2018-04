Bild: rbb

Berlin-Prenzlauer Berg - Wie ein Altbau in bester Citylage verrottet

24.04.18 | 06:22 Uhr

Mitten im schick sanierten Prenzlauer Berg, fünf Minuten Fußweg vom S-Bahnhof Prenzlauer Allee, steht ein heruntergekommenes Mietshaus. Vor vier Jahren hat es eine Immobilienfirma aus Zypern gekauft. Seitdem wird das Haus dem Verfall preisgegeben. Von Ute Barthel



Der marode Altbau wirkt zwischen frisch renovierten Fassaden der Nachbarhäuser, als hätte man ihn vergessen. Bröckelnder Putz, Löcher in den Balkonen und in der Regenrinne, zerbrochene Fensterscheiben. Die Eingangstür ist mit Graffitis übersäht und mit Spannplatten abgedichtet.

20 Wohnungen stehen leer

Obwohl das Haus wie eine verlassene Ruine wirkt, scheinen hier noch einige Mieter zu wohnen. Eine von ihnen öffnet die Haustür. Die junge Frau stellt sich als Claudy vor. Sie ist Mitte zwanzig und gibt bereitwillig Auskunft. "Wir sind nur noch sechs Mieter hier. Schon seit einigen Jahren steht das Haus fast komplett leer. Insgesamt sind 20 Wohnungen unbewohnt". Sie selbst lebt mit ihrer kleinen Tochter im Seitenflügel. Dort stehen einige Türen offen. In den Wohnungen dahinter stapeln sich Müll und Gerümpel. Vor zwei Jahren sind die Nachbarn ausgezogen. "Weil die Toreinfahrt offenstand, kamen Obdachlose, die hier Unterschlupf fanden, und Jugendliche, die in den verlassenen Wohnungen Partys feierten." erinnert sich Claudy. "Danach hat die Hausverwaltung die Haustür komplett dicht gemacht."

Abgestützte Dachbalken auf dem Dachboden Bild: privat

Schimmel und einsturzgefährdete Decken

In ihrer Wohnung hat sie vor allem mit Schimmel zu kämpfen. Denn die Feuchtigkeit dringt durch das Mauerwerk. Das Dach ist undicht. "Bei meiner Nachbarin regnet es rein. Im Hinterhaus wohnt noch ein Mann. Der hat Angst, dass bald die Decke einstürzt." Tatsächlich ist auf dem Dachboden schon ein riesiges Loch und die Balken sind morsch. Notdürftig haben die Mieter das Dach mit Planken abgestützt. Überall sind Planen aufgespannt und Eimer und Wannen aufgestellt, um das Regenwasser aufzufangen.

Feuchtigkeitsschaden im Badezimmer einer leerstehenden Wohnung Bild: privat

700.000 Euro Gewinn in einem halben Jahr

Wie kann es sein, dass das Haus so verkommt? Die alten Vermieter waren zwei Brüder, erzählt Claudy. Einer wohnte auch im Haus. Die Miete hatten sie bei ihm noch bar bezahlt. Er sei ein Bastler gewesen, der versucht habe, die Wohnungen selbst zu sanieren und das Haus instand zu setzen. Aber das habe er nicht hinbekommen. Dann hätten die Brüder das Haus im Frühjahr 2014 verkauft. Nach rbb|24 –Recherchen betrug der Preis 2,7 Millionen Euro. Laut Grundbuchakte war der neue Eigentümer eine Immobilienfirma in Bad Oldesloe. Doch die veräußerte das Haus schon im Herbst weiter an eine U.R.D. Uptown-P Ltd in Nikosia Zypern. Dieses Mal für 3,4 Millionen Euro.

Mieter sollten Abfindungen erhalten

Die Mieter erhielten im März 2015 eine Ankündigung der Hausverwaltung. Der neue Eigentümer wollte das Haus modernisieren - mit Balkonen, Fahrstuhl und neuen Bädern. Das Dachgeschoss sollte ausgebaut werden. Den Mietern sei eine Abfindung angeboten worden, wenn sie ausziehen. Doch nur wenige hätten das Angebot angenommen. Claudy bekam im Dezember 2015 die Kündigung, doch dagegen konnte sie sich erfolgreich wehren. "Nun ist seit über zwei Jahren hier nichts mehr passiert. Man hört auch nichts. Und man fragt sich schon, was der Vermieter mit dem Haus vorhat."

Im Hof des Hauses Bild: privat

Die Spur führt nach Zypern

Dieser Frage will ich nachgehen und wende mich an die Hausverwaltung. Doch von dort heißt es nur: kein Kommentar. Ich versuche es direkt beim Eigentümer. Laut zypriotischem Handelsregister sind die Geschäftsführer der Firma U.R.D. Uptown-P Ltd Paraskevi Chrysostomou und Ioanna Korfiotis. Beide sind auch Geschäftsführer einer Zweigniederlassung der "Grand City Properties" in Berlin. "Grand City Properties" bezeichnet sich selbst auf seiner Homepage als „Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland". Das Unternehmen ist in Luxemburg registriert und wird an der Frankfurter Börse gehandelt. Doch die Pressestelle von Grand City Properties antwortet: "Grand City Properties ist nicht der Eigentümer des Hauses und war zu keinem Zeitpunkt in dessen Verwaltung involviert." Einen Kontakt zu den Geschäftsführern vermittelt die Pressestelle nicht.

Die HSH Nordbank gab Millionenkredite

Hinter der Firma U.R.D. Uptown-P Ltd stehen zwei weitere Firmen auf Zypern: die KKLAW Nominees Limited und die Cleserve Limited, die wiederum mit einer großen Anwaltskanzlei in Nikosia verbunden sind. Laut Handelsregisterauszug ist Kreditgeber der Firmen die HSH Nordbank. Die überschuldete Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein hat den beiden Firmen Kredite von circa 90 Millionen Euro gewährt. Die HSH Nordbank antwortet auf meine schriftliche Anfrage, sie hätte mit dem Haus in der Prenzlauer Allee nichts zu tun und verweist ansonsten auf das Bank –und Geschäftsgeheimnis. Sind die Firmen auf Nikosia die wirklichen Eigentümer des Hauses oder verwalten sie es nur für andere, die anonym bleiben wollen? Es nicht möglich an die Firmen in Zypern heranzukommen. Auf meine schriftlichen Fragen antwortet die Geschäftsführerin Ioanna Korfiotis in einer kurzen email. Ich solle mich doch an die Hausverwaltung wenden. Aber die wollte sich zu dem Haus nicht äußern.

Bezirksamt erteilt Auflagen für Instandsetzung

Vom zuständigen Stadtrat Vollrath Kuhn in Pankow erfahre ich, dass die Baugenehmigung für die Modernisierung noch bis 2019 gültig ist, und dass der Eigentümer das Haus ursprünglich in Eigentumswohnungen aufteilen und verkaufen wollte. "Mit aufwändig sanierten Eigentumswohnungen kann man gerade in der Lage richtig viel Geld verdienen. Aber dem haben wir in Berlin 2015 mit der Umwandlungsverbotsverordnung einen Riegel vorgeschoben. Denn das Haus liegt in einem Milieuschutzgebiet, und da darf ein Mietshaus nicht ohne weiteres in Eigentumswohnungen aufgeteilt werden. Und da scheint die Kalkulation des Eigentümers nicht aufzugehen", erklärt der Stadtrat. Immerhin hat der Bezirk ihm nun Auflagen zur Instandsetzung des Hauses erteilt. Die Hausverwaltung hat angekündigt, bis Ende dieser Woche unter anderem die Fassade zu sichern und die Dachentwässerung instand zu setzen. Nächste Woche will die Bauaufsicht prüfen, ob die Auflagen erfüllt worden sind. Außerdem hat der Bezirk ein Verfahren wegen des nicht genehmigten Leerstands eingeleitet.



Immobilienwert steigt auch ohne Investition

Warum der Eigentümer aus Zypern das Haus in bester Citylage verfallen lässt, bleibt rätselhaft. Schließlich könnte er die sanierten Wohnungen teuer vermieten. Ich frage den Immobilienexperten Reiner Braun vom Wirtschaftsforschungsunternehmen Empirica. "Wenn der Eigentümer saniert, muss er erst einmal Geld investieren. Das ist natürlich mit gewissen Risiken verbunden. Im Moment hat er eine risikolose Rendite." meint Reiner Braun. "Denn im Prenzlauer Berg hatten wir bei Immobilien in den vergangenen Jahren Wertsteigerungen von zehn Prozent jedes Jahr. Also Nichtstun bringt auch jedes Jahr ein paar Hunderttausend Euro Rendite." Braun vermutet, dass der Eigentümer einfach abwartet und darauf spekuliert, dass die Preise noch weiter steigen werden und er das Haus mit hohem Gewinn verkaufen kann. Ohne Mieter sei es noch mehr wert als vermietet. Vielleicht hofft er, dass die Bewohner es in dem Haus irgendwann nicht mehr aushalten. Sendung: Mittagsmagazin, 24.04.2018