Neun Monate nach der Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes in Berlin muss sich am Dienstagmorgen ein mutmaßlicher Mitarbeiter des vietnamesischen Geheimdienstes vor dem Berliner Kammergericht verantworten.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem 47-Jährigen geheimdienstliche Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung vor. Er soll in Prag das Auto der Kidnapper gemietet und nach Berlin gefahren haben. Der Mann wurde im August 2017 in Tschechien festgenommen und nach Deutschland überstellt. Vorher soll er zudem ein weiteres Auto angemietet haben, mit dem das spätere Entführungsopfer observiert worden sein soll.

In Hanoi dürfte mit Spannung erwartet werden, wie das Verfahren ausgeht. Für die Bundesregierung schadete sich Vietnam mit der Entführung am meisten selbst: Die Förderung des vietnamesischen Ansehens in der Welt habe damit einen Rückschlag erlitten, heißt es beim Auswärtigen Amt.

Der Geschäftsmann Xuan Thanh Trinh und seine Begleiterin waren am 23. Juli 2017 im Berliner Tiergarten in einen Transporter gezerrt und laut Anklageschrift zur vietnamesischen Botschaft gebracht worden.

Später wurde er nach Vietnam verschleppt. Der frühere kommunistische Funktionär lebte seit 2016 in Berlin, weil ihm in seinem Heimatland verschiedene Wirtschaftsstraftaten vorgeworfen wurden. Mittlerweile wurde er in Vietnam wegen Korruption und Misswirtschaft zu lebenslanger Haft verurteilt. Thanh hatte in Deutschland Asyl beantragt. Der Vorfall sorgte für diplomatische Verstimmungen zwischen Deutschland und Vietnam.