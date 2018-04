Im SPD-Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf erhielt der bisherige Vorsitzende Christian Gaebler, der neuer Chef der Senatskanzlei, 71 Prozent der Stimmen. In Neukölln gab Franziska Giffey, die neue Bundesfamilienministerin, den an Severin Fischer Vorsitz ab. Fischer setzte sich gegen Mirjam Blumenthal durch. SPD-Fraktionschef Raed Saleh wurde in Spandau mit 54 Stimmen als Kreischef bestätigt. Der Spandauer Abgeordnete Daniel Buchholz verlor den Vize-Vorsitz an Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank.

In Lichtenberg wurde Birgit Monteiro zur neuen Kreisvorsitzenden gewählt. In Pankow wurde Knut Lambertin mit etwa 80 Prozent der Stimmen, in Treptow-Köpenick Oliver Igel mit fast 88 Prozent im Amt bestätigt.