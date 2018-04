Die Landesgruppe wies einen Bericht des "Tagesspiegel" zurück, wonach Grütters einen internen Machtkampf verloren habe. Der Wechsel sei schon lange vereinbart worden. Grütters habe "von Anfang an deutlich gemacht", dass sie das Amt der Landesgruppenchefin nur so lange übernehmen werde, so lange die Verhandlungen über Posten in Ausschüssen und Fraktionsgremien andauern.

Diese Gespräche seien zu Ende, hieß es aus der Landesgruppe. Grütters selbst habe bei der internen Wahl für Luczak als ihren Nachfolger gestimmt. "Andere Mutmaßungen sind phantasievoll aber unzutreffend", heißt es in einer Mitteilung.