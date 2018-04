"Herr Müller, entlassen Sie Frau Lompscher"

Die neue Bauordnung behindere die Schaffung von Wohnraum, ein Hochhausplan sei nicht in Sicht: Die CDU wirft dem Senat Versagen in der Wohnungspolitik vor. Doch die Rezepte zur Linderung der Wohnungsnot sind umstritten.

Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus hat dem rot-rot-grünen Senat die Schuld an der Wohnungsmisere in Berlin gegeben. "Die Koalition hat sträflich versagt", sagte der CDU-Politiker Christian Gräff am Donnerstag in einer Parlamentsdebatte.

Auch AfD und FDP gingen mit dem Senat und der zuständigen Senatorin Katrin Lompscher (Linke) hart ins Gericht. Lompscher betonte hingegen: "Wir nutzen alle Instrumente, um die Wohnungsnot in dieser Stadt zu bekämpfen." Wesentliche Weichenstellungen müssten jedoch auf Bundesebene erfolgen. Nötig sei ein soziales Mietrecht.