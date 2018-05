dpa / Kay Nietfeld Bild: dpa / Kay Nietfeld

Erste Bilanz der Polizei nach Demos und Veranstaltungen - Berlin feiert friedlichsten 1. Mai seit langem

02.05.18 | 08:23 Uhr

Keine Krawalle, kaum Verletzte, weniger Straftaten - das ist die erste Billanz der Polizei nach dem Mai-Feiertag. Nicht einmal eine Bilanz-Pressekonferenz soll es geben. Die neue Polizeipräsidentin wertet das Einsatzkonzept als Erfolg.

Der 1. Mai ist in Berlin überraschend friedlich verlaufen. Zehntausende Menschen haben bis zum späten Abend in Kreuzberg auf dem Straßenfest "Myfest" und dem "MaiGörli" im Görlitzer Park gefeiert. Auch die nicht angemeldete "Revolutionäre 1.-Mai-Demo" durch Kreuzberg wurde ohne größere Zwischenfälle beendet. In einer ersten Bilanz zeigte sich Berlins neue Polizeipräsidentin Barbara Slowik überaus zufrieden mit dem Verlauf. "Es ist ruhig geblieben", sagte sie am Abend in rbb aktuell. "Ich bin sehr froh, dass wir lediglich fünf leicht verletzte Polizistinnen und Polizisten zu beklagen haben." Die Zahl der Festnahmen liege "im unteren zweistelligen Bereich". Außerdem habe es deutlich weniger Straftaten als 2017 gegeben. Das Konzept der Polizei sei aufgegangen, lobte die Juristin, die erst vor drei Wochen das Amt der Polizeipräsidentin übernommen hat. Auch Innensenator Andreas Geisel (SPD) sprach von einer erfolgreichen Deeskalationsstrategie. Ähnlich erfreut äußerte sich Polizeisprecher Winfrid Wenzel. Weil alles ruhig geblieben sei, werde es wahrscheinlich erstmals keine Bilanz-Pressekonferenz geben, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Unser Ziel war es immer, Normalität zu erreichen." Der 1. Mai 2018 sei dazu ein großer Schritt gewesen. Der CDU-Innenpolitiker Burkhard Dregger lobte im rbb-Inforadio die Zusammenarbeit zwischen Einsatzkräften und Bürgern. Durch Initiativen wie das "MyFest" habe sich die Bevölkerung die Stadt von den Linksextremisten zurückerobern können, so Dregger.

Der 1. Mai - so haben ihn die Berliner erlebt

Bild: dpa/Kappeler Über 5000 Polizeibeamte wurden am 1.Mai in Berlin eingesetzt.



Bild: dpa/Nietfeld Die "Revolutionäre 1.-Mai-Demo" hat sich gegen 18.30 am Oranienplatz in Kreuzberg in Bewegung gesetzt.

Bild: dpa/Kappeler Im Schwarzen Block wurde dabei jede Menge Pyrotechnik gezündet.

Bild: rbb Am Ende der Demo sperrte die Polizei die Skalitzer Straße Richtung Myfest ab.

Bild: dpa/Hirschberger Demonstranten und Polizisten stehen sich gegenüber.

Bild: dpa/Kay Nietfeld Es kam auch zu einigen Festnahmen.

Bild: dpa/Schreiber Viele Besucher der Mai-Demonstration nutzten die Tumulte auch als aufregendes Fotomotiv.



Bild: dpa/Schreiber Jede Menge an Müll fiel auch dieses Jahr wieder an.

Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka Spätestens seit dem Nachmittag ist rund um die Oranienstraße kein Durchkommen mehr.



Bild: dpa/Nietfeld Am Mariannenplatz wird heftig getanzt.

Bild: dpa/Nietfeld Vor allem die Anwohner im Kiez sorgen für die Verpflegung.



Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka Ab dem Mittag füllte sich auch langsam das Myfest in Kreuzberg.



Bild: rbb/Vanessa Klüber Ebenfalls zogen tausende Demonstranten in einer als Satire angekündigten Demonstration durch den "abgehängten Problemkiez Grunewald".

Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka Die Berliner Schornsteinfeger kamen im schwarzen Dress mit Zylinder zur DGB Demo.

Bild: dpa Unter dem Motto "Solidarität. Vielfalt. Gerechtigkeit." demonstrierte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Gewerkschaften zum Tag der Arbeit.

Bild: dpa/Zinken Im Mauerpark trafen sich wie jedes Jahr hunderte Besucher am Walpurgistag.

Bild: dpa/Nietfeld In der Walpurgisnacht vor dem ersten Mai wurde zur Demo "Antikapitalistische Demonstration: Widerständig und solidarisch im Alltag – Organize" aufgerufen. Die Demonstration zog am Abend des 30. April durch Berlin-Wedding.

Bild: dpa/Pedersen Die Demonstranten sprachen sich gegen steigende Mieten und Gentrifizierung aus.

Bild: dpa/Pedersen Es wurden auch Fahnen von kurdischen Gruppen gezeigt, wie hier von der in Syrien kämpfenden YPG. Play Pause Fullscreen





































6.000 Teilnehmer bei "Revolutionäre 1.-Mai-Demo"

Die größten Sorgen hatte den Einsatzkräften wie in den Vorjahren die nicht angemeldete "Revolutionäre 1.-Mai-Demo" bereitet, die von linken Gruppen organisiert wurde. Sie löste sich am Dienstagabend auf, ohne dass es nennenswerte Ausschreitungen gab. Die Zahl der Teilnehmer lag nach Polizeiangaben bei etwa 6.000 - im Vorjahr waren es 8.000 Menschen gewesen.



Am frühen Abend war der Protestzug am Oranienplatz in Kreuzberg gestartet und bis zum Schlesischen Tor gezogen. Nach Veranstalter-Angaben richtete er sich hauptsächlich gegen Gentrifizierung, also die Verdrängung der angestammten Wohnbevölkerung durch Bauunternehmer und Immobilienspekulanten. Zu Beginn der Demo zündeten die Teilnehmer vereinzelt Bengalos und Böller und hielten Transparente mit Aufschriften wie "Befreiung, Solidarität, International" in die Höhe. An der Spitze des Zugs liefen schwarz gekleidete und zum Teil vermummte Demonstranten. Vereinzelt wurden auch Porträts des in der Türkei inhaftierten Führers der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan, gezeigt. Am Schlesischen Tor drehten die Demonstranten um und versuchten, über die Skalitzer Straße wieder in Richtung Oranienstraße zurückzulaufen. Auf Höhe der Wrangelstraße seien sie von den Einsatzkräften jedoch gestoppt worden. Wie rbb-Reporter berichten, kam es auf der Skalitzer Straße auch zu kleinen Scharmützeln. Immer wieder hätten die Autonomen "Ganz Berlin hasst die Polizei" skandiert, auch einzelne Flaschen seien geflogen.

Polizei war mit 5.300 Beamten im Einsatz

Um für einen friedlichen Verlauf zu sorgen und Randale möglichst im Keim zu ersticken, war die Polizei am 1. Mai in Berlin mit rund 5.300 Sicherheitskräften im Einsatz: nicht nur in Kreuzberg, sondern auch bei anderen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem "Sommerfest" der AfD in Pankow und einer Satire-Demo im Grunewald.

Friedliches "MyFest" - bei Sonne und stürmischen Böen

Seit dem Vormittag hatten zehntausende Berlinerinnen und Berliner den "Tag der Arbeit" gefeiert - bei viel Sonne und stürmischen Böen aus Südwest. Das traditionelle "MyFest" rund um die Oranienstraße hatte bereits am Mittag begonnen und war - wie erwartet - sehr gut besucht. Bis zum späten Abend wurden insgesamt rund 100.000 Besucher erwartet. In der Oranienstraße, der Adalbertstraße und am Mariannenplatz gab es zahlreiche Konzertbühnen, Stände und gastronomische Angebote. Rund um das "MyFest" hatte die Polizei wie im vergangenen Jahr eine weiträumige Sperrzone für Autos eingerichtet. Damit sollte das Fest auch gegen Anschläge geschützt werden.

Zugänge zum "Görli" schon früh geschlossen

Eine weitere offizielle Mai-Feier gab es in diesem Jahr zum ersten Mal im Görlitzer Park. Bereits gegen 17 Uhr musste die Polizei die Zugänge wegen drohender Überfüllung schließen. Bei "MaiGörli" gab es zwei Bühnen, eine davon stand Amateurmusikern offen, die spontan für Stimmung sorgen sollten. Zu kleineren Ausschreitungen kam es am Nachmittag bei einer satirisch gemeinten Demo linker Gruppen im Berliner Ortsteil Grunewald. Unter dem Motto "1. Mai im Grunewald" war die Kundgebung für rund 200 Personen angemeldet, doch der Andrang war so stark, dass der S-Bahnhof Grunewald zwischenzeitlich wegen Überfüllung geschlossen werden mussste. Polizeipräsidentin Slowik zeigte sich überrascht: "Das war so nicht erwartbar", sagte sie dem rbb. In der Spitze seien 3.000 Teilnehmer gezählt worden. Es sei zu einfachen Sachbeschädigungen, wie zum Beispiel besprühten Autos gekommen. Eine Person sei festgenommen worden, bestätigte Slowik dem rbb. Die Polizei hatte den Protestzug für nahezu eine halbe Stunde unterbrochen, bevor die Veranstaltung weiterlaufen konnte.

Gewerkschaften demonstrieren gegen "moderne Sklaverei"

Die Gewerkschaften, angeführt von ihrem Dachverband, dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), hatten schon am Vormittag demonstriert, einschließlich einer großen Kundgebung am Brandenburger Tor. Faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen waren die zentralen Forderungen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach ein Grußwort. Weitere Demonstrationen und Kundgebungen gab es auch in Potsdam, Cottbus, und Frankfurt (Oder).