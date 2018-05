Berliner Linke liegt in der Wählergunst auf Platz eins

Die Berliner SPD stürzt auf den dritten Platz, auch die CDU verliert an Zustimmung. Die Linke dagegen ist obenauf: Erstmals ist sie in einer BerlinTrend-Umfrage von rbb-Abendschau und Berliner Morgenpost stärkste Kraft.

Von der Schwäche der SPD können die Oppositionsparteien nicht profitieren: Wäre am Sonntag Abgeordnetenhauswahl, würde die CDU auf 21 Prozent kommen (minus zwei Prozentpunkte), die AfD auf 11 (plus ein Prozentpunkt) und die FDP auf nur noch 6 (minus ein Prozentpunkt).

Kräftig Federn lassen muss hingegen der Koalitionspartner, die SPD. Sie verliert drei Prozentpunkte und fällt mit 18 Prozent in der Wählergunst auf den dritten Platz. So ein schlechter Wert wurde für die Dauerregierungspartei im BerlinTrend noch nie gemessen - und noch nie stand die SPD nur auf Platz 3.

In Berlin schwindet die Zufriedenheit mit dem Senat - und die SPD sinkt in der Wählergunst weiter ab. Das geht aus dem neuen BerlinTREND von infratest dimap im Auftrag der rbb-Abendschau und der Berliner Morgenpost hervor. Die größte Zustimmung genießt bei Berliner Wählern weiter die CDU.

Obwohl der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) offenbar kein Zugpferd für seine Partei ist: Seine persönlichen Beliebtheitswerte haben sich etwas verbessert, 36 Prozent der Befragten gaben an, dass sie mit der Arbeit des Regierenden zufrieden oder sehr zufrieden sind. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage im September 2017. 49 Prozent der Befragten sind jedoch wenig oder gar nicht zufrieden mit Müllers Arbeit. Die restlichen 15 Prozent der Befragten kannten den Regierenden nicht oder konnten seine Arbeit nicht beurteilen.

Nach dem neuen BerlinTrend hat Rot-Rot-Grün in der Hauptstadt deshalb weiterhin eine ausreichende Mehrheit. Das Kräfteverhältnis innerhalb des Dreierbündnisses hat sich allerdings deutlich verschoben.

Grünen-Wirtschaftssenatorin Ramona Pop legt sogar sieben Prozentpunkte zu: 25 Prozent bewerten ihre Arbeit positiv. Die Zugewinne könnten aber auch damit zusammenhängen, dass nun mehr Berlinerinnen und Berliner die Berliner Spitzenpolitiker kennen als bei der letzten Umfrage. Rund die Hälfte der Befragten kennt sie jedoch immer noch nicht - oder fühlt sich nicht in der Lage, ihre Arbeit zu beurteilen.

Trotz des etwas gestiegenen Vertrauens in das politische Spitzenpersonal von Rot-Rot-Grün: Die überwältigende Mehrheit von 81 Prozent ist wenig oder gar nicht zufrieden mit den Anstrengungen von Berliner Politik und Verwaltung, die zentralen Herausforderungen der Berliner Landespolitik zu lösen: die mit einer wachsenden Bevölkerung verbundenen Aufgaben und Probleme.



Nur 16 Prozent der Befragten zeigen sich zufrieden mit den Bemühungen, die wochenlangen Wartezeiten in den Bürgerämtern oder die enormen Engpässe bei Wohnraum und Kitaplätze zu beheben. Am unzufriedensten mit den politischen Resultaten in diesen Fragen sind die AfD-Anhänger.



Am zufriedendsten sind noch die SPD-Anhänger. Oder besser gesagt: Am wenigsten unzufrieden. 22 Prozent Zustimmung reichen in diesem Ranking schon für Platz 1.