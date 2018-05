Für den CDU-Landesgeneralsekretär Steeven Bretz ist das Ergebnis darum auch ein Beleg dafür, dass die Landes-SPD in die Jahre gekommen ist. Bretz betonte: "Ein starkes Signal ist der glatte Sieg von Karina Dörk in der Uckermark. Die Wähler haben entschieden: Die Heimat von Bundeskanzlerin Angela Merkel wird künftig wieder von der CDU regiert."

Für Brandenburgs CDU war das Wochenende ein voller Wahlerfolg: In einem Landkreis verteidigte ein CDU-Landrat sein Amt, in einem weiteren nahm ein CDU-Kandidat dem SPD-Amtsinhaber das Mandat ab, und in zwei Landkreisen sorgte das nicht erreichte Quorum dafür, dass die dort eigentlich unterlegenen CDU-Kandidaten noch eine weitere Chance bei der nun anstehenden Wahl durch die Kreisparlamente bekommen.

Die SPD dagegen wertete das Ergebnis klar zu ihren Gunsten: In Barnim und Ostprignitz-Ruppin (OPR) hätten die beiden SPD-Kandidaten zwar das Quorum verpasst, doch hätten sie mit Landrat Ralf Reinhardt (OPR) und Daniel Kurth (Barnim) die Mehrheit der Stimmen auf sich verbuchen können und darum auch eine gute Chance auf die Wahl durch die Kreisparlamente. Den Erfolg für die CDU in der Uckermark, wo sich CDU-Kandidatin Karina Dörk durchsetzte, und in Spree-Neiße, wo CDU-Landrat Harald Altekrüger sein Amt verteidigte, wertete SPD-Landes-Generalsekretär Stohn als einen Erfolg der Kandidaten, nicht aber der CDU: Landratswahlen seien Personenwahlen.

Nach den beiden Wahlen, die am Sonntag im Barnim und in Ostprignitz-Ruppin am Quorum gescheitert sind, müssen nun die beiden zuständigen Kreistage entscheiden, wer in den kommenden acht Jahren Landrat ist . Rechtlich sind die Kreistage dabei frei in ihrer Entscheidung und könnten auch einen in beiden Wahlen unterlegenen Kandidaten oder eine ganz andere Person wählen. Stohn richtete hier einen klaren Appell an die Parlamente, dass sie das Votum der Wähler respektierten und die SPD-Kandidaten wählten.

Eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl in Brandenburg werten Beobachter die Landratswahlen auch als politischen Stimmungstest und in der Tat konnte sich die CDU zuletzt über mehrere Wahlerfolge freuen: Neben den beiden Landratsposten an diesem Wochende hatte sich die CDU auch bereits am 22. April in den südlichen Lausitzkreisen Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster mit ihren Kandidaten durchgesetzt. In Oberspreewald-Lausitz gewann der parteilose Amtsinhaber Siegurd Heinze (aufgestellt von CDU, unterstützt von SPD und FDP) mit deutlichem Vorsprung (56,3 Prozent) vor Sven Schröder (AfD, 23,8).

In Barnim, Ostprignitz-Ruppin, Uckermark und Spree-Neiße hatte damals keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit bekommen. Daher war es nun am Sonntag in den vier Kreisen zur Stichwahl gekommen jeweils zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen.

Notwendig waren die Stichwahlen am Wochenende geworden, weil der erste Wahlgang am 22. April in nur zwei von insgesamt sechs Landkreisen ein eindeutiges Ergebnis gebracht hatte.

Beim ersten Wahlgang am 22. April war in gut einem Drittel, also sechs der 14 Flächenlandkreise, gewählt worden. Doch die Wahlbeteiligung war insgesamt niedrig. Größeres Interesse an der Wahl bestand nur im Süden. Mit knapp knapp 43 Prozent lag der Landkreis Spree-Neiße an der Spitze. Am schwächsten war die Beteiligung im berlin-nahen Barnim mit 26,8 Prozent. Etwas besser fiel sie in den beiden anderen nördlichen Landkreisen aus: Die Uckermark lag bei 29,8 Prozent, Ostprignitz-Ruppin bei 32,4 Prozent.

In der Stichwahl nur war es nicht viel besser: im Barnim ging die Wahlbeteiligung noch einmal zurück und fiel auf 18,7 Prozent. In Ostprignitz-Ruppin lag sie bei 24,6 Prozent und in der Uckermark bei 25,7 Prozent. Mit 39,4 Prozent war die höchste Wahlbeteiligung wiederum im Landkreis Spree-Neiße zu verzeichnen.