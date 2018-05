Der Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses entscheidet voraussichtlich am 16. Mai darüber, ob die Immunität des FDP-Parlamentariers Marcel Luthe aufgehoben wird. Wenn das Thema auf die Tagesordnung der regulären Sitzung komme, werde in nicht öffentlicher Sitzung ein Beschluss gefasst, sagte Parlamentssprecher Ansgar Hinz am Montag.

Für Schlagzeilen hatte Luthe erst Ende April gesorgt. Nach heftigem Wirbel um seine Äußerungen im Berliner Abgeordnetenhaus war der FDP-Politiker als religionspolitischer Sprecher seiner Fraktion zurückgetreten.

In einer Sitzung des Abgeordnetenhauses hatte er eine fraktionsübergreifende Resolution "Gegen Hass und Intoleranz - für Menschenwürde und Religionsfreiheit" kritisiert. So sah er in einigen Formulierungen eine "Gleichsetzung von Angriffen auf Juden mit irgendwelchen anderen Angriffen auf Menschen in Deutschland".