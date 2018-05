rbb/Abendschau Audio: Inforadodio | 29.05.2018 | Adrian Bartocha und Jo Goll | Bild: rbb/Abendschau

rbb exklusiv | Interne Hinweise ignoriert - Ausländerbehörde ermöglichte offenbar jahrelangen Betrug

29.05.18 | 06:16 Uhr

Jahrelang soll eine Schleuserbande mit Hilfe falscher Papiere Aufenthaltstitel für Nigerianer besorgt haben. rbb-Recherchen zeigen: Innerhalb der Berliner Ausländerbehörde gab es deutliche Warnhinweise. Trotzdem wurde weiter genehmigt. Von Adrian Bartocha und Jo Goll

Trotz interner Warnhinweise soll die Berliner Ausländerbehörde jahrelang Aufenthaltskarten für Nigerianer ausgefertigt haben – auf der Grundlage gefälschter Dokumente. Das ergaben rbb-Recherchen. Ein Teil der in Berlin gemeldeten nigerianischen Staatsbürger soll sich somit den Aufenthaltsstatus illegal erschlichen haben - mithilfe einer sechsköpfigen Bande mutmaßlicher Schleuser.

Immer wieder der gleiche Trick

Die inzwischen vor dem Berliner Landgericht angeklagte Bande wandte immer wieder den gleichen Trick an: Ein Paar, das sich als portugiesisch-nigerianisches Ehepaar ausgibt, erscheint in der Berliner Ausländerbehörde (Abteilung LABO IV E). Die Frau beantragt für den nigerianischen Mann eine "Aufenthaltskarte für Familienangehörige von Bürgern der EU", eine so genannte "EU-Aufenthaltskarte" - die sie auch bekommen. Die EU-Aufenthaltskarte bescheinigt dem Nigerianer das Recht auf Einreise und Aufenthalt in Deutschland. EU-Aufenthaltskarten werden in der Regel für fünf Jahre ausgestellt. Sie berechtigen auch zur Erwerbstätigkeit.



Die dazu nötigen und vorgelegten Unterlagen sind nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft allerdings allesamt falsch. Die Eheurkunden wurden meistens zuvor in Nigeria gefälscht. Die deutschen Arbeitsverträge und Lohnbescheinigungen der portugiesischen "Ehefrau" wurden von einer ehemaligen Bordellbesitzerin in Berlin angefertigt, wie der rbb erfuhr. Hinter diesem raffinierten Vorgehen steht eine weltweit agierende, kriminelle Bande - dessen sind sich die Ermittler sicher.



Fingierte Anmeldungen

Für den Termin bei der Ausländerbehörde wurde die – in der Regel aus dem Drogenmilieu stammende Portugiesin - nach Berlin eingeflogen. Eine Berliner Rechtsanwältin meldete die Frau vorher beim Bürgeramt an – ohne dass diese allerdings anwesend war, wie der rbb recherchierte. Es war ein reines Scheinmeldeverhältnis. Mehrmals sollen Mitarbeiter der Behörde ihre Vorgesetzten auf Unstimmigkeiten bei den Anträgen und der Vergabe von Aufenthaltstiteln hingewiesen haben. Ihre Mahnungen blieben nach rbb-Recherchen aber offenbar ohne Folgen.





Video | Razzia und Festnahmen in Berlin am 12.09.2017 rbb/Abendschau

Mehr als 200 Fälle in zweieinhalb Jahren

Dieses Szenario spielte sich in der Berliner Ausländerbehörde in der Zeit zwischen Januar 2015 und September 2017 immer wieder ab - nach rbb-Recherchen rund 200 Mal, also oft mehrmals in einer Woche.



Die Anträge der vorwiegend portugiesisch-nigerianischen "Eheleute" wurden dabei meistens bewilligt. In einem Fall war es offenbar siebenmal ein und dieselbe Portugiesin, die - jeweils unter anderem Namen - einen Antrag für ihren nigerianischen Ehemann gestellt haben soll - das fand der rbb heraus.

Interne Hinweise von der Behörde ignoriert

Wie ein Mitarbeiter der beteiligten Behörden dem rbb sagte, fiel die ungewöhnliche Häufigkeit dieser Konstellation offensichtlich einigen Mitarbeitern der Berliner Ausländerbehörde auf. Es habe interne Hinweise gegeben: "Der Verdacht, dass bei diesen Anträgen etwas nicht stimmen kann, wurde mehrmals geäußert und auch an Vorgesetzte weitergeleitet. Passiert ist aber nichts." Die Zweifel und Bedenken einiger Mitarbeiter blieben in der Berliner Ausländerbehörde also offenbar ohne jegliche Reaktion und Folgen.



Auf rbb-Anfrage erklärte die zuständige Senatsverwaltung für Inneres, die Ausländerbehörde habe unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorgänge reagiert und Anträge von nigerianischen Staatsbürgern besonders intensiv geprüft.



Selbst das Auswärtige Amt warnt vor Urkunden aus Nigeria

Eigentlich hätten die Verantwortlichen der Berliner Ausländerbehörde auch wissen müssen, dass für Nigeria das so genannte "Legalisationsverfahren" vom Auswärtigen Amt bereits im Jahr 2010 ausgesetzt wurde. Das bedeutet, dass die Richtigkeit aller Urkunden aus diesem Land grundsätzlich in Frage gestellt werden muss. Zur Begründung für den vorsichtigen Umgang mit Dokumenten aus Nigeria verweist das Auswärtige Amt auf die herrschende Korruption im Land. Nigeria gilt seit Jahren als Hochburg für Fälscher. Es ist kein Geheimnis, dass man hier problemlos alle erdenklichen Dokumente erwerben kann: In der Hauptstadt Lagos gibt es für diese Art der Dienstleistung sogar eine ganze Straße.

Zahl der so genannten EU-Aufenthaltskarten steigt

Nach rbb-Recherchen stieg die Zahl der EU Aufenthaltskarten bundesweit von 30.437 im Jahr 2014 auf 59.396 im Jahr 2017 (bis Oktober) - eine Zunahme um rund 100 Prozent. In Berlin hatten im Jahr 2014 fast 3.000 Nicht-EU-Bürger eine solche EU-Aufenthaltskarte, im Jahr 2017 waren es 5.403. Also auch hier - in der deutschen Hauptstadt - eine bemerkenswerte Zunahme. Diese Zahlen sind nur mit großer Mühe und unter Berufung auf das Presserecht von den zuständigen Behörden zu erfahren. Doch woher kommen diese Menschen alle, und mit Partnern welcher EU-Länder sind sie verheiratet? Diese Frage konnte bis jetzt keine der zuständigen Behörde beantworten, obwohl der rbb zu diesem Thema zahlreiche Anfragen stellte. In Berlin jedenfalls sind knapp 2.700 Nigerianer gemeldet. Somit dürfte sich ein Teil der hier lebenden Nigerianer den Aufenthaltsstatus illegal erschlichen haben.



Viele der Eingereisten sind nicht mehr auffindbar

Rund 13.000 Euro soll es einen Nigerianer gekostet haben, auf diese Weise an eine EU-Aufenthaltskarte zu gelangen - das hat die Staatsanwaltschaft ermittelt. Das Geld soll an den mutmaßlichen Chef der Bande geflossen sein, meistens in Raten. Es müsste also erst hier in Deutschland verdient worden sein. Wie? Das ist nicht klar. Viele dieser Menschen sind jedenfalls nicht mehr ohne Weiteres auffindbar. Aus Ermittlerkreisen heißt es, "die Verwicklungen der Nigerianer in Strukturen organisierter Kriminalität nehmen, vor allem im südwestdeutschen Raum, erheblich zu". Und man beobachte "eine Ausbreitung dieser Aktivitäten Richtung Norden".



Prozess in Berlin: Spitze des Eisberges

Der 52-jährige mutmaßliche Kopf der Bande gibt an, Portugiese zu sein - er verfügt auch über 14 Aliasnamen. Ihm und seinen fünf mutmaßlichen Helferinnen wird derzeit in Berlin der Prozess gemacht. In der nigerianischen Hauptstadt Lagos soll der Angeklagte mehrere Häuser besitzen. Eine ähnlich organisierte "Schleusernummer" führte er schon einmal durch - vor Jahren, in Großbritannien, wo er gefasst und des Landes verwiesen wurde. Daraufhin kam er nach Deutschland, nach Berlin-Neukölln. Auch das haben rbb-Recherchen ergeben. Die nun gefasste Berliner Bande sei aber nur die Spitze des Eisberges, heißt es bei den Ermittlungsbehörden, unter anderem bei Europol. Ihr Schleusermodell sei weit verbreitet in Europa. Zurzeit sind es offenbar Bangladeschi, die sich durch fingierte Ehen ihren Aufenthaltsstatus erschleichen. Derzeit wird jedenfalls auch wieder viel geheiratet - diesmal auf Zypern. Dort jedenfalls tauchen in diesem Zusammenhang derzeit die Personalien der aus Berlin bekannten Portugiesinnen auf - für die dort vermutlich auch wieder gefälschte Papiere vorgelegt wurden.



Sendung: Abendschau, 29.05.2018, 19:30 Uhr