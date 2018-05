Zwischen Politik und Volksfest - Hunderttausende feiern 1. Mai in Berlin

01.05.18 | 06:25 Uhr

Nach der Walpurgisnacht darf am Dienstag gleich weiter gefeiert werden, vor allem in Berlin: Allein beim "MyFest" werden 100.000 Menschen erwartet. Am Abend dann wird Kreuzberg fest in der Hand von linken Demonstranten und mehreren Tausend Polizisten sein.

Mit zahlreichen Kundgebungen und Veranstaltungen wird am Dienstag der 1. Mai gefeiert - dabei gibt es wohl in keiner anderen deutschen Stadt ein so vielfältiges und abwechslungsreiches Programm wie in Berlin: von bunten Straßenfesten über wirtschafts- und sozialpolitische Kundgebungen bis hin zur immer noch "revolutionären" Mai-Demo linksextremer Gruppen. Rund 5.300 Polizisten werden im Einsatz sein, um Ausschreitungen zu verhindern.



Gewerkschaften demonstrieren gegen "moderne Sklaverei"

Am Dienstagvormittag steht zunächst die Politik im Vordergrund: Die Gewerkschaften, angeführt von ihrem Dachverband, dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) wollen für faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen auf die Straße gehen. Demonstrationen und Kundgebungen gibt es unter anderem in Berlin, Potsdam, Cottbus, und Frankfurt (Oder) - in Berlin wird dabei auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) auftreten. In seinem Aufruf zum 1. Mai hatte der Gewerkschaftsbund am Sonntag unter anderem vor der Entstehung eines "digitalen Proletariats" gewarnt. Bereits heute würden in der sogenannten digitalen Plattform-Ökonomie über zwei Millionen Menschen arbeiten. DGB-Chef Reiner Hoffmann befürchtet vor diesem Hintergrund "moderne Sklaverei". Müller rief in der Mai-Erklärung dazu auf, die digitale Arbeitswelt der Zukunft sozial zu gestalten. Zukunftsfähigkeit drücke sich auch im Umgang mit der Automatisierung aus, bei der Arbeitsplätze in allen Bereichen wegzufallen drohten.

Kreuzberg erwartet mehr als 100.000 Menschen

In Berlin-Kreuzberg beginnt am Mittag das traditionelle "MyFest". In der Oranienstraße, der Adalbertstraße und am Mariannenplatz gibt es zahlreiche Konzertbühnen, Stände und gastronomische Angebote. Im gesamten Tagesverlauf werden bis zu 100.000 Besucher erwartet. Voraussichtlich müssen am Nachmittag die Zugänge wegen Überfüllung geschlossen werden. Rund um das "MyFest" richtet die Polizei wie im vergangenen Jahr eine große Sperrzone für Autos ein. Damit soll das Fest auch gegen Anschläge geschützt werden.

Mehr zum Thema dpa/Britta Pedersen Veranstaltungen an Walpurgis verlaufen friedlich - Demonstranten ziehen gegen steigende Mieten durch Wedding Bereits vor dem 1. Mai hat es viele Berliner auf die Straßen gezogen. Im Mauerpark und andernorts in der Stadt haben Besucher friedlich die Walpurgisnacht gefeiert. Mehr als 2.000 Demonstranten demonstrierten außerdem in Wedding gegen steigende Mieten.

Neu in diesem Jahr ist das "MaiGörli" im Görlitzer Park, das ebenfalls um 12 Uhr beginnt. Dort gibt es zwei Bühnen, eine davon ist für spontane Amateurmusiker offen. An den 16 Eingängen in den Park müssen Besucher Kontrollen passieren. Getränke und Essen dürfen in einem gewissen Umfang mitgebracht werden. Wenn der Park zu voll wird, etwa bei 12.500 Besuchern, werden die Zugänge geschlossen.

Linksextreme Mai-Demo will erneut "MyFest" kreuzen

Am Abend will die linksextreme Szene dann wie immer zur "Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration" starten. Der Protestzug, zu dem zwischen 5.000 und 10.000 Teilnehmer erwartet werden, wurde auch diesmal nicht bei der Polizei angemeldet. Die Veranstalter gaben am Freitag bekannt, welche Strecke der Zug nehmen soll. Demnach beginnt die Demo am Oranienplatz. Dann soll es - wie im vergangenen Jahr - durch das Straßenfest "MyFest" auf der Oranienstraße, die Adalbert-, Naunyn- und Manteuffelstraße zur Skalitzer Straße gehen - und von dort dann weiter zum Schlesischen Tor. Die Polizei wird am Dienstag mit einem Großaufgebot vertreten sein. Über 5.300 Sicherheitskräfte sollen für einen friedlichen Ablauf sorgen und Randale möglichst im Keim ersticken. Die neue Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik, die den 1. Mai in dieser Funktion zum ersten Mal erlebt, sagte: "Wir werden mit allen sprechen, aber, und da können Sie sicher sein, bei Straftaten auch sehr konsequent vorgehen."