Demo auf der Sonnenallee - Durch den Regen gegen Homo- und Trans*feindlichkeit

10.05.18 | 22:26 Uhr

Mehr als 1.000 Menschen sind gegen Homo- und Trans*feindlichkeit über die Berliner Sonnenallee gezogen. Die Demo war kurzfristig organisiert worden – wegen zwei Gewaltvorfällen in den vergangenen Wochen. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Donner, Blitz und Starkregen haben sie nicht abgeschreckt: nach rbb-Schätzungen sind am Donnerstagabend in Berlin mehr als 1.000 Menschen vom S-Bahnhof Sonnenallee bis zum Hermannplatz gezogen. Unter dem Motto "Berlin gehört allen" wollten sie damit ein Zeichen gegen Homo- und Trans*feindlichkeit setzen. Auf Englisch riefen sie "Wir sind hier, wir sind queer" und schwenkten Regenbogenfahnen, auf Plakaten stand "Stoppt Trans*phobie" oder auch: "Esst Homophobie!" Anlass für die kurzfristig ins Leben gerufene Demonstration waren zwei Gewalttaten auf der Sonnenallee in jüngster Vergangenheit. Am 11. April wurde ein junger Schwuler auf der Straße beschimpft, überfallen und verletzt – von einer etwa 15-köpfigen Gruppe. Und am vergangenen Freitag griff ein Unbekannter eine Transfrau an, die an einer Haltestelle in der Sonnenallee auf den Bus wartete: der Täter ging auf die Frau zu und schlug ihr sofort ins Gesicht. Als die Frau am Boden lag, trat der Schläger außerdem mit dem Fuß gegen ihren Kehlkopf. Die 53-jährige musste ins Krankenhaus, der Täter konnte unerkannt flüchten.

Auch das Opfer der jüngsten Attacke war dabei

"Da haben wir dann einfach gedacht: es reicht, wir müssen jetzt was machen", sagt Jule Fischer, Mitorganisatorin der Demo. "Hasskriminalität in dieser Stadt hat sowieso so stark zugenommen – ob es nun gegen Juden und Jüdinnen geht, gegen Roma und Sinti oder gegen Trans*-Personen und Homosexuelle." Das müsse endlich aufhören, so Fischer. "Vor allem Trans-Personen in meinem Freundeskreis werden immer wieder Opfer von sehr brutalen Übergriffen." Svenja Maria H. ist die Transfrau, die am Freitag beim Warten auf den Bus angegriffen wurde. Nach einem fünftägigen Krankenhausaufenthalt und trotz eines Bänderrisses kam auch sie zum S-Bahnhof Sonnenallee und freute sich über die große Anteilnahme: "Ich bin zutiefst beeindruckt, dass so viele gekommen sind. Ich bin stolz auf alle!"

"Ich habe schon sehr viele Gewaltandrohungen gehört"

Auch unter den Teilnehmer*innen waren viele, die schon selbst mit Homo- oder Trans*feindlichkeit zu kämpfen hatten. "Die Leute reagieren anders, wenn ich mit einer Frau Händchen halte, als wenn ich das mit einem Mann mache", erzählt zum Beispiel Katie Sanner. "Als bisexuelle Person sehe ich diesen Unterschied sehr deutlich – es kommt im Alltag ständig zu dummen Sprüchen." Und auch Fabian, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte, sagt: "Ich habe schon sehr viele Gewaltandrohungen gehört." Er ist allerdings noch aus einem anderen Grund auf der Demo: "Ich wohne in Neukölln und finde es natürlich nicht so cool, wenn homophobe Gewaltübergriffe in meinem Kiez passieren." Auch im Jahr 2018 gibt es in der als besonders tolerant geltenden Stadt Berlin also immer noch viel zu tun.

