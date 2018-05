Hausbesetzer sind in Berlin in mehrere leerstehende Gebäude eingedrungen. Die Aktion richtet sich gegen Wohnungsleerstand und steigende Mieten. Derzeit konzentriert sie sich auf die Bornsdorfer Straße in Neukölln. Die Linke verhandelt derzeit dort mit den Besetzern über eine Nutzung des Hauses.

Hausbesetzer sind am Sonntag in Berlin in mehrere leerstehende Gebäude eingedrungen. Das bestätigte Polizeisprecher Winfried Wenzel rbb|24. Er gab an, dass sich die Aktion vor allem in der Bornsdorfer Straße 37b in Neukölln konzentriere. Die Immobilie steht nach Angaben der Besetzer seit 2012 leer und gehöre einem kommunalen Wohnungsbau-Unternehmen. Dort halten sich etwa 30 Besetzer auf.

"Wir fordern, in diesem Haus bleiben zu dürfen", so eine Sprecherin der Besetzer. Man wolle Wohnraum - 40 Einzimmerwohnungen befänden sich in dem Gebäude. Außerdem wolle man Kiezräume für Projekte schaffen.

Eine Verhandlungsgruppe aus Stadt- und Landespolitikern der Linken sowie Anwälten war derweil am Ort eingetroffen. Laut der Sprecherin habe sie ein Angebot unterbreitet: Wenn die Besetzer das Haus verließen, würde am Montag über eine mögliche Projektnutzung für die Gruppen verhandelt. Die Forderungen der Besetzerinnen gingen allerdings darüber hinaus: Man wolle eine Wohnraumnutzung für höchstens vier Euro den Quadratmeter. Das Druckmittel, um dies durchzusetzen, sei die Besetzung dieses Hauses. Dennoch wolle man über das Angebot der Linken nachdenken, brauche allerdings einige Tage Zeit dafür.