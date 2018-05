In Berlin ist am Freitag die bundesweit erste Regenwasseragentur gegründet worden. Sie ist bei den Berliner Wasserbetrieben angesiedelt und soll dazu beitragen, dass künftig mehr Regenwasser versickert, verdunstet oder gespeichert wird. Hintergrund ist, dass bei Starkregen häufig die Kanalisation überläuft.

"Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Flächen versiegelt, asphaltiert, bebaut'", so Simon. Es fehle an dezentralen Grünflächen, über die Regenwasser entsorgt werden könne. Die Agentur solle vor allem beraten, wie zusätzliche Sickerflächen geschaffen werden können. Als Beispiel nannte Simon begrünte Dächer auf Neubauten.

Drei Expertinnen für Umwelttechnik, Wassermanagement und Stadtplanung gehören zum Team der Regenwasseragentur. Sie sollen zum Beispiel bei Neubauprojekten Architekten und Immobilienbesitzer beraten, wie bei Starkregen Schäden möglichst vermieden werden können - etwa mit einer Dachbegrünung oder mit Versickerungsanlagen.

In Berlin hat es 2017 deutlich mehr geregnet als in den Vorjahren. So hatte Ende Juni die gesamte Region mit sintflutartigen Regenfällen zu kämpfen, zahlreiche Straßen und Keller wurden dabei überflutet. In Tegel wurden an einem einzigen Tag Niederschlagsmengen von 197 Litern pro Quadratmeter gemessen – fast ein Viertel der gesamten Jahresmenge.