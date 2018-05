Wenige Wochen vor dem Parteitag wurde dem Berliner SPD-Chef und Regierendem Bürgermeister, Michael Müller, offen Führungsschwäche vorgeworfen. Umso wichtiger war es ihm, im Landesvorstand am Montag seine neuen Personalvorschläge durchzubringen.

Der Landesvorstand der Berliner SPD hat am Montagnachmittag wichtige personelle Weichen für den Landesparteitag am 1. und 2. Juni gestellt. Gut drei Wochen vor der Wahl einer neuen Parteispitze nominierte der Vorstand mit dem früheren Bundes-Vize der Jusos, Julian Zado, und Ina Czyborra, Mitglied des Abgeordnetenhauses, zwei neue stellvertretende Partei-Vorsitzende.

Kritik an Müller

Zuvor war Müllers Vorschlag zwischen den verschiedenen Flügeln und Gliederungen der Partei ausgehandelt worden. Der Regierende Bürgermeister selbst kandidiert beim Parteitag Anfang Juni erneut als SPD-Chef. Die inhaltliche Debatte müsse im Vordergrund stehen, sagte Müller am Rande der Vorstandssitzung. "Und insofern war es wichtig, dass auch unser Innensenator Andreas Geisel dabei ist."

Czyborra ist Jahrgang 1966 und in Berlin geboren. Nach dem Abitur studierte sie Archäologie und promovierte 2001. Später machte sich die dreifache Mutter im Bereich der Veranstaltungsorganisation selbstständig . Zudem ist sie stellvertretende Vorsitzende der SPD Steglitz-Zehlendorf .

Auch die Kreisvorsitzenden hatten an Müllers Personaltableau für die künftige Führungsspitze der Partei nichts auszusetzen - und so wollte vor der Sitzung des Landesvorstandes auch keiner der Beteiligten Krisenstimmung aufkommen lassen. Dabei hatte der scheidende Partei-Vize Rackles zuvor deutliche Kritik an Landeschef Müller geäußert und mitgteilt, dass er dem neuen Vorstand nicht mehr angehören wolle.

In einem Schreiben an die Mitglieder der Parteispitze, das dem rbb vorliegt, schrieb Rackles in der vergangenen Woche, die Führungsstrukturen der Berliner SPD seien wie "von einem Mehltau befallen". Statt Debatten darüber, wie die SPD als linke Volkspartei Profil gewinnen könne, gebe es eine "inhaltliche Entkernung" und eine "anhaltende Nicht-Kommunikation".