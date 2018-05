Wieder eine Panne bei Mathe-Prüfungen in Brandenburg

Bei Abschlussprüfungen an Brandenburger Schulen ist erneut Stoff abgefragt worden, der zuvor nicht behandelt worden war. Schon 2017 traten Hunderte Schüler - wegen des gleichen Problems - zwei Mal zum Mathe-Abi an. Diesmal traf es Prüflinge in Cottbus und Lübben.