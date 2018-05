dpa/Bernd Wüstneck Audio: Antenne Brandenburg | 18.05.2018 | Nachrichten | Bild: dpa/Bernd Wüstneck

Nicht gelehrter Stoff abgefragt - Wieder eine Panne bei Mathe-Prüfungen in Brandenburg

18.05.18 | 15:16 Uhr

Bei Abschlussprüfungen an Brandenburger Schulen ist erneut Stoff abgefragt worden, der zuvor nicht behandelt worden war. Schon 2017 traten Hunderte Schüler - wegen des gleichen Problems - zwei Mal zum Mathe-Abi an. Diesmal traf es Prüflinge in Cottbus und Lübben.

Bei Mathe-Prüfungen im Land Brandenburg ist es in diesem Jahr erneut zu einer Panne gekommen. An zwei Oberstufenzentren in Cottbus und Lübben (Dahme-Spreewald) seien Themen abgefragt worden, die gar nicht gelehrt worden waren, teilte das Potsdamer Bildungsministerium am Freitag mit. An den Oberstufenzentren (OSZ) Cottbus und Lübben sei es bei den Prüfungen zum Erwerb der Fachhochschulreife zu "Unregelmäßigkeiten" gekommen, hieß es vom Ministerium. In Cottbus seien die Schüler noch rechtzeitig mit neuen Aufgaben versorgt worden. In Lübben sei die Meldung allerdings zu spät erfolgt: Deshalb sei jetzt 83 Betroffenen angeboten worden, die Prüfung zu wiederholen.



Konkret ging es den Angaben zufolge um Aufgaben aus den Gebieten Stochastik und Analytische Geometrie. "Aus dem OSZ Cottbus meldete der Schulleiter, dass Lehrkräfte den Prüfungsschwerpunkt Stochastik nicht unterrichtet hätten", so das Ministerium. "Das OSZ Lübben gab an, beide Themen - Stochastik und Analytische Geometrie - nicht gelehrt zu haben." Insgesamt konnten 1.642 Jugendliche an allen Oberstufenzentren des Landes an den Prüfungen teilnehmen, teilte das Bildungsministerium mit.

"Wir sind doch nicht mehr im Zeitalter der Brieftauben."

Brandenburgs Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher kündigte eine genaue Untersuchung an. Man müsse aus Fehlern lernen. In einem Fall habe es womöglich damit zu tun, dass ein Lehrer wegen Krankheit eine zeitlang von einem anderen Lehrer ersetzt wurde. Priorität habe nun zunächst eine Lösung im Sinne der Schüler. "Es darf in keinem Fall für die betroffenen Schüler zu Nachteilen kommen. Die bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Marie Luise von Halem, zeigte sich verärgert über die neue Panne. "Wir sind doch nicht mehr im Zeitalter der Brieftauben", sagte sie. Es sei ärgerlich, dass das Land und die Schulen nicht aus einer ähnlichen Panne aus dem Jahr 2017 gelernt hätten, "Abitur-Ansprüche und Unterrichtsgestaltung aufeinander abzustimmen". Leidtragende seien trotz "Wiederholungsmöglichkeit" die betroffenen Schüler. Der CDU-Bildungsexperte Gordon Hoffmann kritisierte in einer Mitteilung die Informationspolitik der Bildungsministerin. "Gestern tagte im Landtag der Bildungsausschuss. Der Ministerin waren die erneuten Prüfungspannen offensichtlich bekannt, aber sie hat darüber kein Wort verloren", sagte Hoffmann. "Nach dem hausgemachten Abitur-Chaos im letzten Jahr ist es eine Beleidigung des Parlaments, den Abgeordneten die neuerliche Panne zu verschweigen." Es könne nicht sein, dass in jedem Jahr Schüler Prüfungen wiederholen müssten, weil der Stoff aus irgendwelchen Gründen nicht unterrichtet wurde.



Panne 2017: Fast 2.600 Schüler wiederholten die Prüfung

Bereits im vergangenen Jahr hatten Hunderte Schüler in Brandenburg Abitur-Prüfungen wiederholt. Nach der schriftlichen Mathematik-Prüfung am 3. Mai hatten zahlreiche Lehrer und Schüler kritisiert, dass Fragen aus dem Zentralabitur gar nicht im Unterricht behandelt worden waren. Konkret ging es um Aufgaben zum natürlichen Logarithmus. Das Ministerium bot rund 6.000 Schülern daraufhin an, die Prüfung am 12. Juni wiederholen zu können. Rund 2.600 nahmen das Angebot an.

Später hieß es, die Pannen seien auch auf eine mangelnde Fortbildung der Lehrer zurückzuführen. Rund 30 Prozent der Schulen hätten Mathematiklehrer nicht zu vorgeschriebenen Fortbildungen zum Rahmenlehrplan geschickt, teilte das Bildungsministerium in Potsdam am Donnerstag mit. Staatssekretär Thomas Drescher versprach nach der neuerlichen Panne nun "geeignete Maßnahmen". "Beide Fälle sind in der Dimension nicht zu vergleichen. Dennoch ist der erneute Vorfall außerordentlich ärgerlich."



Fachhochschulreife berechtigt zum FH- und Uni-Studium

Mit der Fachhochschulreife erwerben Schüler in Brandenburg die Berechtigung, an Fachhochschulen in ganz Deutschland zu studieren, aber auch an Universitäten in Brandenburg. In den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch werden in Brandenburg zentrale schriftliche Prüfungen durchgeführt. Beim Abitur (allgemeine Hochschulreife) werden in zehn Fächern zentrale Prüfungen abgehalten.