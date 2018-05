dpa/Bernd Settnik Audio: Antenne Brandenburg | 07.05.2018 | Lisa Steger | Bild: dpa/Bernd Settnik

Verfassungsschutzchef warnt vor Islamisten - "Extremisten im Blick zu behalten wird immer schwieriger"

07.05.18 | 08:26 Uhr

Rund 130 Islamisten zählt der Verfassungsschutz in Brandenburg. Behördenchef Frank Nürnberger bereiten vor allem Separatisten aus Tschetschenien Sorgen. Viele von denen sind nach Jahren des Bürgerkriegs kampferfahren. Von Lisa Steger

Das ausführliche Interview mit Frank Nürnberger am Montag auf Antenne Brandenburg ab 21.00 Uhr

Brandenburgs Verfassungsschutzchef Frank Nürnberger warnt vor Extremisten aus Tschetschenien. Im Gespräch mit der rbb-Radiowelle Antenne Brandenburg sagte Nürnberger, unter den rund 130 Islamisten im Land seien etwa 50 Kaukasier, die meisten seien Tschetschenen.

An der Waffe ausgebildet

"Diese tschetschenischen Männer haben oft am Bürgerkrieg teilgenommen, sie sind also kampferfahren und können konspirativ arbeiten", so Frank Nürnberger. "Einige von ihnen waren inzwischen auch in Syrien und haben auf der Seite des Islamischen Staates gekämpft." Die Männer gehörten dem "Kaukasus-Emirat" an – also einer der beiden Separatistenorganisationen in Tschetschenien. Vor einigen Jahren hat sich das Emirat dem Kalifen des IS, Abu Bakr Al Baghdadi, unterstellt und ihm die Treue geschworen. "Man weiß nicht, wie sie mit dem Treueschwur umgehen, wenn sie zurückkommen", so der Verfassungsschutzchef. Die Anhänger des Kaukausus-Emirats seien als Asylbewerber ins Land gekommen, führte der Jurist aus. Der Anteil der Tschetschenen an den Flüchtlingen sei sehr hoch, weil sie auf ihrem Reiseweg Brandenburg als erstes Bundesland erreichten.

"Migration muss gestaltet werden"

Frank Nürnberger leitet den Brandenburger Verfassungsschutz seit Anfang Februar; davor war er viereinhalb Jahre lang Chef der Zentralen Ausländerbehörde. "Man hat es damals in der Euphorie, dass wir helfen können, vielleicht nicht so genau gesehen", erinnert sich Nürnberger. "Es gab aber auch damals schon Politiker, die davor gewarnt haben, dass das unkontrollierbar sein könnte." Sein Fazit: "Ohne Migration geht es in Deutschland nicht. Aber Migration muss gestaltet werden." Hinzu komme: "Mit Sicherheit war es ein Problem, dass der Bund erst 2016 die Technik bereitgestellt hat, um alle Flüchtlinge biometrisch zu erfassen."

Gekommen, um zu bleiben

Die zuletzt eingewanderten gewaltbereiten Islamisten auszuweisen oder abzuschieben, sei schwierig – das gelte auch für Tschetschenen. "Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnt Asylanträge von Tschetschenen regelmäßig ab", so Nürnberger. Dann aber zögen die Betroffenen vor die Verwaltungsgerichte. Doch die hätten nicht genug Richter und bräuchten "drei oder vier Jahre", um über die Fälle zu entscheiden. "In dieser Zeit gehen die Kinder in die Schule", berichtet Nürnberger, "womit es dann umso schwerer wird, die tschetschenischen Geflüchteten abzuschieben, zumal sie sich oft auch den Maßnahmen gewalttätig widersetzen." Immer wieder komme es in solchen Situationen etwa zu Gewalt gegen das Wachpersonal. Nürnberger sagt, er habe das in seiner Amtszeit als Leiter der Zentralen Ausländerbehörde Brandenburgs oft erlebt.

Blackbox Gefährdereinschätzung

Eine niedrige zweistellige Zahl von Islamisten in Brandenburg gilt als Gefährder. Das heißt, ihnen trauen die Behörden jederzeit einen Anschlag zu. Allerdings: "Wer einen Anschlag verübt, ist schwer auszumachen", so Nürnberger. "Auch in Ansbach und Würzburg waren es Männer, die man zuvor gar nicht so auf dem Schirm hatte." In Ansbach sprengte sich im Juli 2016 ein Syrer vor einem Konzert in die Luft und verletzte 15 Menschen. Eine Woche zuvor hatte in Würzburg ein minderjähriger unbegleiteter Flüchtling mit einer Axt in einem Zug fünf Menschen schwer verletzt. Der Mann hatte sich als Afghane ausgegeben, es gibt aber Hinweise, dass er Pakistaner gewesen sein könnte.

Frank Nürnberger zufolge vertreten die Gefährder einen "steinzeitlichen Islam", Deutschland gelte ihnen als "Land des Krieges", wo sie "jedes Recht hätten, gegen Ungläubige vorzugehen". Auch die Radikalen nutzten das Internet professionell, was die Überwachung verkompliziere. "Wir haben es immer schwerer, unsere Extremisten im Blick zu behalten." Brandenburg habe, was den Verfassungsschutz angeht, die schlechteste Personalausstattung.

Bürger fühlen sich nicht wahrgenommen

Der Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2017 soll in den nächsten Wochen fertig werden. Im Jahr 2016 wurden rund 1.400 Brandenburger als Rechtsextremisten gezählt. Inzwischen sei deren Zahl weiter gestiegen. "Sie kommen aus der Mitte der Gesellschaft", erklärt Frank Nürnberger. Der Verfassungsschutz allein könne das Problem nicht lösen; Parteien und Regierungen seien in der Pflicht. "Die Leute wollen, dass der Staat seine Aufgaben macht, wie man das von einem Arzt oder Handwerker ja auch erwartet."

Doch immer häufiger hätten die Bürger das Gefühl, dass der Staat sich für sie nicht mehr interessiere, "bei banalen Dingen wie Mobilfunk, aber auch bei wichtigeren Themen wie Ärzteversorgung." Die AfD werde in Brandenburg zunehmend gewählt, "weil die Leute ihrem Unmut Ausdruck verleihen wollen, nicht, weil man diese Partei für regierungsfähig hält", ist der 47-Jährige überzeugt. Nur ein starker Staat könne den Extremismus zurückdrängen. "Strafverschärfungen werden nicht helfen, wenn die Gerichte nicht handlungsfähig sind, weil sie unterbesetzt sind." Vor allem, so der Verfassungsschutzchef, "dürfen die Bürger nicht das Gefühl haben, dass Recht und Gesetz nur noch für sie gelten, während man bei anderen Gruppen nicht so genau hinschaut."

Keine Beobachtung für "Zukunft Heimat"

Die Grünen im Landtag hatten unlängst gefordert, der Verfassungsschutz möge den Verein "Zukunft Heimat" beobachten. Der Verein hat in Cottbus mehrere Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung abgehalten. Frank Nürnberger ist dazu allerdings nicht bereit: "Wir sind Recht und Gesetz verpflichtet, und der Verfassungsschutz ist nicht für alle Meinungen zuständig, die man vielleicht als unanständig betrachtet." An den Demos hätten einzelne Neonazis teilgenommen. Doch das reiche für eine Beobachtung der Veranstalter nicht aus.

Sendung: Antenne Brandenburg, 07.05.2018, 21.00 Uhr