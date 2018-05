Die Entscheidung könnte knapp werden am Sonntag: Schon im ersten Durchgang der Bürgermeisterwahl in Forst lagen Thomas Engwicht und Simone Taubenek, beide parteilos, nah beieinander. Nur mit knappem Vorsprung haben sie sich für die Stichwahl platziert.

Auch in der Stadt Forst (Landkreis Spree-Neiße) muss eine Stichwahl am 6. Mai über den nächsten Bürgermeister entscheiden.

Der 40-jährige Engwicht war der jüngste Kandidat im ersten Wahldurchgang. Ironisch warb er mit seinem Beruf auf Plakaten: "Warum soll der Gärtner zum Bürgermeister gemacht werden?" Und gab sich die Antwort gleich selbst: Weil er im Falle der Wahl auf die Befürfnisse aller Generationen eingehen wollte.

Taubenek trat als einzige Frau im Bewerberfeld an. Ihr Hauptwahlargument ist die Sicherheit in der Stadt: "Gestohlene Autos, Einbrüche, Beschaffungskriminalität zur Sicherung des Drogenkonsums, durch Ausländer begangene Straftaten, alkoholisierte Menschen an zentralen Plätzen in der Stadt ... verärgern die Menschen", schrieb sie auf ihrer Internetseit. Als Juristin und Polizeibeamtin sieht sie sich für diese Aspekte und Probleme der Lokalpolitik besonders geeignet.