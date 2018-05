Was macht der Bundesrat und wie arbeitet das Abgeordnetenhaus? Politikinteressierte können am Samstag ins Zentrum der politischen Macht kommen und sich die Arbeit der Politiker genauer ansehen. Auch Unterhaltung und Kinderaktionen sind Teil des Programms.

Der Bundesrat und das Berliner Abgeordnetenhaus laden am Samstag zu einem Tag der Offenen Tür. Politikinteressierte können sich dort über die Arbeit beider Häuser informieren. Der aktuelle Bundesratspräsident, Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD), eröffnet den Besuchertag in der Länderkammer, der von 10.30 bis 18 Uhr dauern wird. Müller will im Tagesverlauf mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Auch die Beauftragten mehrerer Länder beim Bund nehmen an Veranstaltungen teil, unter ihnen für Berlin Staatssekretärin Sawsan Chebli.