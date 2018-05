Die CDU im Brandenburger Landtag will das Kommunalabgabengesetz reformieren. Künftig sollten beim Straßenausbau nicht mehr nur die Anwohner zur Kasse gebeten werden, sagte der stellvertretende Fraktionschef, Henryk Wichmann, dem rbb am Samstag. Einen entsprechenden Vorschlag werde die Oppositionspartei noch in diesem Jahr ins Parlament einbringen.

Das derzeitige Gesetz sei nicht mehr zeitgemäß, so Wichmann. In mehreren Bundesländern - etwa in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Bayern - werde es bereits überarbeitet. Man müsse sich Gedanken machen, "wie man die Kosten für den Straßenausbau auf breitere Schultern verteilt und eben nicht nur auf die Anlieger, die unmittelbar an der Straße wohnen", erklärte der CDU-Politiker. "Wenn sie es nur mit den Anliegern machen, dann kommen Beträge zusammen [...], die sie nicht mehr finanzieren können."