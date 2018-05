Joachim Sundermann Berlin Dienstag, 01.05.2018 | 07:07 Uhr

Immer weniger Arbeitnehmer/innen haben unbefristete Arbeitsverträge und erhalten Tariflöhne. Es gibt noch zu viel Leiharbeit und Werkverträge. Die ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung nimmt weiter zu.

Der Mindestlohn ist zu niedrig und es gibt zu viele Ausnahmen. Die Gewerkschaften fordern in ihren öffentlichen Aufrufen seit Jahren einen politischen „Kurswechsel“. Dieser Kurswechsel muss viel energischer eingefordert werden. Niedrige Löhne und die Senkung des Rentenniveaus, insbesonders des Auszahlungsbetrages, produzieren in den nächsten Jahrzehnten millionenfache Altersarmut. Schon heute können sich 40 % der Bevölkerung nicht mal 2 Wochen Urlaub in einer einfachen Pension in Deutschland leisten.

Bei über 8,5 Billionen Euro Vermögen in Deutschland (siehe Reichtumsuhr) muss das nicht sein.