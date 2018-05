Zu einer Satire-Demonstration sind deutlich mehr Leute gekommen als ursprünglich angekündigt. Offenbar kam es auch zu Sachbeschädigungen, zunächst war jedoch unklar in welchem Ausmaß. Am Rande der Veranstaltung kam es auch zu lustigen Szenen.

Bei einem satirischen Protestzug in Grunewald sollte nach Angaben der Veranstalter für mehr Lärm im Villenviertel gesorgt werden. Laut Polizei kam es dabei zu Sachbeschädigungen. Dies werde nicht geduldet, hieß es. Der Aufzug werde nun von Polizisten flankiert.

Laut Veranstalter folgten 5.000 Menschen dem Aufruf. Auch die Polizei sprach von mehreren Tausend Demonstranten, deutlich mehr als ursprünglich erwartet. Angemeldet waren 200 Personen. Der S-Bahnhof Grunewald musste zwischenzeitlich wegen Überfüllung geschlossen werden.

Am Rande der Veranstaltung kam es auch zu komischen Szenen. Mitbewohner schenkten zum Beispiel Wein an durstige Demonstranten aus, die von der Tatsache überrascht waren, dass es in dem Villenviertel keinen Spätkauf gibt. Gegen 18 Uhr löste sich der Protest wieder auf.