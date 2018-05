dpa/Julian Stratenschulte Audio: rbb | 02.05.2018 | Natascha Gutschmidt | Bild: dpa/Julian Stratenschulte

Studie des VBE veröffentlicht - Jede vierte Schule hat mit gewalttätigen Schülern zu kämpfen

02.05.18 | 19:22 Uhr

Dass Lehrer beschimpft, bedroht oder sogar körperlich angegriffen werden - das ist einer neuen Studie zufolge kein Einzelfall: Jede vierte Schule war in den vergangenen Jahren betroffen. Erstaunlich viele Fälle gab es auch an Grundschulen.



Viele Lehrer werden an Schulen beleidigt, bedroht oder sogar körperlich angegriffen. Das hat eine Umfrage ergeben, die der Verband Bildung und Erziehung (VBE) am Mittwoch veröffentlicht hat. Befragt wurden 1.200 Schulen in Deutschland.



Demnach berichtete jede vierte Schulleiterin bzw. jeder vierte Schulleiter - über alle Schulformen hinweg - von körperlicher Gewalt gegen Lehrkräfte. Bei den Grundschulen sei es in den vergangenen fünf Jahren sogar an etwa jeder dritten Einrichtung zu körperlichen Angriffen auf Lehrerinnen und Lehrer gekommen. Täter waren demnach Schüler, aber auch Eltern.



Beschimpfungen auch übers Netz

Fast die Hälfte der Schulen (48 Prozent) gab zudem an, dass es an ihrer Schule in den vergangenen fünf Jahren Fälle von "psychischer Gewalt" gegeben hat - also Fälle, bei denen Lehrkräfte beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden. Fälle von Mobbing, Diffamierung und Belästigung über das Internet gab es laut Studie an jeder fünften Schule. An Haupt-, Real- und Gesamtschulen waren Beschimpfungen, Bedrohungen und Beleidigungen am häufigsten (59 Prozent), gefolgt von Grundschulen (46 Prozent) und Gymnasien (33 Prozent). Von Online-Mobbing waren 36 Prozent der Haupt-, Real- und Gesamtschulen betroffen, jedes dritte Gymnasium und 13 Prozent der Grundschulen.



Körperliche Angriffe verzeichneten 32 Prozent der Grundschulen, 12 Prozent der Haupt-, Real- und Gesamtschulen und vier Prozent der Gymnasien.



"Gesamtgesellschaftliches Phänomen"

Angaben über die Gründe für die Gewalt macht die Studie nicht. Der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann ist jedoch überzeugt, dass Kinder entsprechende Verhaltensmuster von zuhause mitbringen. "Wenn sich Eltern selbst so verhalten, dass sie ihre Forderungen gegenüber anderen mit gewalttätiger Sprache oder körperlicher Gewalt durchsetzen, müssen sie sich nicht wundern."



Beckmann wies jedoch eine Aussage des ehemaligen Recklinghausener Gymnasiallehrers und Buchautors Wolfgang Kindler zurück, der im WDR gesagt hatte: "Wir haben leider das Problem, dass Kinder aus Migrationszusammenhängen häufig körperlich gewalttätiger sind als andere." Kindler führte als Beispiel den Berliner Bezirk Neukölln an. "Das kann ich so nicht bestätigen", sagte der VBE-Chef.



Allerdings könne es Konflikte geben, wenn etwa Grundschüler aus anderen Kulturen in ihrem Elternhaus nicht gelernt hätten, mit der Rolle der Frau als gleichberechtigt klarzukommen und Lehrererinnen dann weniger Respekt entgegenbrächten. Zunehmende Gewalt - gegen den öffentlichen Dienst generell - sei aber ein "gesamtgesellschaftliches Phänomen" und gehe keineswegs vorrangig von Menschen mit Migrationshintergrund aus.

Beckmann: Behörden schauen weg

Schwere Vorwürfe erhob Beckmann allerdings gegen die zuständigen Landesregierungen: Die Bildungsministerien verbreiteten vielfach immer noch das "Märchen", es handele sich nur um Einzelfälle. Viel zu lange habe Angst vor Reputationsverlust zu einer "Kultur des Schweigens" geführt.

In der Studie beklagen 33 Prozent der Schulleitungen, dass sich das jeweilige Ministerium des Themas nicht ausreichend annehme. Für 22 Prozent ist die Meldung von Vorfällen zu bürokratisch und zeitaufwendig organisiert. "Das hat Methode", warf Beckmann der Politik vor. Sie wolle das Ausmaß des Problems vielfach gar nicht kennen, um sich dem nicht stellen zu müssen - und damit sie nicht in schlechten Licht dastehe. Berlin und Brandenburg kommen bei diesem Punkt der Studie allerdings vergleichsweise gut weg: Während einige Bundesländer nach eigenen Angaben gar keine Statistiken über Gewalt gegen Lehrkräfte führen, werden die Fälle in Berlin und Brandenburg erfasst. In der Hauptstadt werden sie zudem auch halbjährlich veröffentlicht. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will zudem, dass künftig alle Berliner Schulen Krisenteams benennen.