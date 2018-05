Warum in Neukölln so viele Säuglinge sterben

In keinem anderen Berliner Bezirk sterben so viele neugeborene Babys wie in Neukölln. Von 1.000 Lebendgeborenen überleben 5,6 nicht. Das sind doppelt so viele wie in anderen Bezirken. Liegt es daran, dass es zu wenige Kinderärzte gibt oder am Verhalten der Familien? Von Thomas Rautenberg

Klein Fiete, fünf Wochen alt, protestiert. Er schreit und lässt sich nicht mal von seiner Mutter beruhigen. Den Arzt stört das nicht, er will einen Ultraschall von Fietes Hüfte machen und zieht die Untersuchung durch. Dr. Bartetzky blickt auf den Bildschirm. Alles ist in Ordnung.

In der Kinder- und Jugendarztpraxis von Dr. Reinhard Bartetzky am Kottbusser Damm 64 in Neukölln herrscht - wie jeden Tag - Hochbetrieb. Im Warteraum und auf dem Flur sind die meisten Stühle besetzt, Kinder klettern auf den Spielgeräten oder rutschen auf dem Boden herum. Der Arzt hat schon einen langen Tag hinter sich: erst die Notfallsprechstunde und nun die Vorsorgeuntersuchungen.

Nirgends in Berlin sterben so viele Säuglinge wie in Neukölln. Besonders besorgniserregend: Während in Gesamt-Berlin die Säuglingssterblichkeit zurückgeht, steigt sie in dem Bezirk. Dr. Babett Ramsauer, Leitende Oberärztin der Klinik für Geburtsmedizin im Vivantes-Krankenhaus Neukölln, sagt im Inforadio, das liege wohl vor allem an dem sozial niedrigen Status der Neuköllner.

Der 49-Jährige ist nicht nur Kinder- und Jugendarzt in Neukölln, er ist auch der Landesvorsitzende seines Berufsverbandes. An den Ärzten liege es gewiss nicht, dass die Säuglingssterblichkeit in seinem Bezirk so hoch ist, sagt Dr. Bartetzky. "Erstmal habe ich mich maßlos geärgert. Denn 'hier zeigen sich erste Auswirkungen des Ärztemangels' [Anm. d. Red: Das hatte der Neuköllner Gesundheitsstadtrat Falko Liecke kürzlich zu dem Thema gesagt] heißt ja, dass wir die Prioritäten falsch setzen und dass es wir es nicht mehr schaffen, Kinder am Sterben zu hindern. Das habe ich von Anfang an zurück gewiesen".

Denn der Hauptgrund dafür, dass Babys sterben, liegt seiner Ansicht nach woanders: Immer mehr Familien in Neukölln müssten mit ganz wenig Geld auskommen, lebten in Armut, ohne Perspektive, seien häufig schlecht integriert. Viele Mütter würden das Angebot von Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft nicht kennen und wenn doch, gingen sie trotzdem nicht hin. Mit manchmal fatalen Folgen für das Kind. Auch nach der Geburt verzichteten viele Familien auf die Betreuung ihrer Kinder durch den Arzt. Manche Krankheiten würden so erst spät, vielleicht zu spät, festgestellt.